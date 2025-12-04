La selección española, a por una final histórica en Filipinas ante la todopoderosa Brasil

2 minutos

Redacción deportes, 4 dic (EFE).- Las selecciones de Brasil y España, las dos primeras en la clasificación de la FIFA, se juegan este viernes (13:30 horas CET) el pase para la final del Mundial femenino de fútbol sala en una semifinal que se presenta apasionante e igualada por el potencial de los dos conjuntos y por su trayectoria en la competición, que se celebra desde el 21 de noviembre en el PhilSports Arena de Manila.

El combinado que dirige Clàudia Pons ha ganado con autoridad los cuatro partidos que ha disputado y en la fase de grupos se impuso a Tailandia (5-2), Colombia (5-1) y Canadá (0-7), mientras que en cuartos de final goleó a Marruecos por 6-1.

La selección española, pese a las bajas de Ana Luján y Peque, dos de sus jugadoras más importantes, cuenta con un bloque sólido en el que destacan las hermanas Laura e Irene Córdoba, que entre ambas han sumado 9 goles, 6 asistencias y 3 premios a la jugadora del partido, Ale De Paz, Antía Pérez , Irene Samper y Vane Sotelo.

Enfrente estará una selección brasileña, invicta desde hace 41 partidos, que también ha ganado los 4 encuentros del torneo con autoridad y así se ha impuesto en la fase de grupos a Irán (4-1), Italia (6-1) y Panamá (0-9), mientras que en cuartos de final derrotó a Japón (6-1).

Es un equipo que acredita calidad y experiencia con un trío de jugadoras, Emilly, Amandinha y Ana Luiza, que destacan en la Liga española al ser las estrellas del Melilla Ciudad del Deporte Torreblanca.

Emily Marcondes acredita 6 goles en el Mundial y comparte el liderato con la española Irena Córdoba, aunque es primera por haber ofrecido más asistencias.

En el conjunto que entrena Wilson Sabóia también brillan con luz propia Amandinha, Ana Luiza , Débora Vanin y Tampa, que han demostrado su capacidad goleadora en los partidos disputados. EFE

1010552

jmd/jpd