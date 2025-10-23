La selección femenina de Paraguay viaja para enfrentar a Argentina en la Liga de Naciones

Asunción, 23 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Paraguay viajó este jueves con destino a Buenos Aires para enfrentar a su similar de Argentina en la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, que otorga dos cupos directos y otros dos de repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Las 26 jugadoras, dirigidas por el técnico brasileño Fabio Fukumoto, partieron desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque (centro), informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) en la red social X.

«¡Rumbo al primer desafío! La #AlbirrojaFEM parte con destino a Buenos Aires, sede del debut en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina», publicó la APF.

También viajó junto a la delegación y el cuerpo técnico el presidente de la APF, Robert Harrison.

Entre las seleccionadas paraguayas destacan las atacantes Fátima Acosta, del Pumas mexicano; Lice Chamorro, del Badalona español; la mediocampista Camila Arrieta, del Gremio brasileño; y la portera Cristina Recalde, del Vllaznia de Albania.

Serán bajas en la plantilla guaraní las delanteras Jessica Martínez, que milita en el Al-Hilal saudí, y Claudia Martínez, que disputa en Marruecos en la Copa Mundial Femenina sub-17.

En la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina, la Albirroja recibirá a Venezuela el 31 de octubre en el estadio La Huerta en Asunción.

En el torneo participan de 9 de las 10 selecciones suramericanas que integran la Conmebol, ya que Brasil tiene su cupo asegurado por ser anfitrión del Mundial de 2027. EFE

