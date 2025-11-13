La selección mexicana y el distintivo Hecho en México sellan su alianza de cara al Mundial

Toluca (México), 12 nov (EFE).- A 211 días para que el mundial de fútbol 2026 comience en el estadio Ciudad de México, antes estadio Azteca, la Secretaría de Economía del país concedió este miércoles el distintivo ‘Hecho en México’ a la Federación Mexicana de Fútbol y a todas sus selecciones.

En un evento celebrado en las instalaciones de ‘La casa del fútbol mexicano’, el secretario Marcelo Ebrard le entregó al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, este distintivo que “da cuenta de la calidad del esfuerzo que se ha hecho para cada servicio, producto o representación” del país.

La certificación se otorga en el contexto de la presentación de la campaña ‘Somos México’, que buscará dar una mayor visibilidad al ‘Tricolor’, la selección mexicana, de cara al evento internacional.

Arriola señaló que “si hay un producto hecho en México ese es el fútbol mexicano” y lo justificó afirmando que el país “es el único exportador neto de este deporte: jugamos en dos países, tenemos 200 millones de aficionados, entre ellos 60 en Estados Unidos”.

Por su parte Lucia Olvera, directora de marketing de la federación, señaló que con este mundial se tiene “una oportunidad única de mostrar al mundo lo que es México (…), un país vibrante, unido y con un amor gigante por el fútbol”.

Tras finalizar el evento, tanto Ebrard como Arriola lanzaron un penalti en uno de los campos de entrenamiento del lugar.

El camino de México al Mundial

Con unas fechas cada vez más cercanas, el conjunto dirigido por Javier Aguirre ha armado un plan basado en tres pilares para llegar al evento con más partidos y tiempo de concentración que el resto de las selecciones, según explicó Arriola.

“La selección nacional mexicana ha emprendido un viaje con tres pilares”, anunció: la posibilidad de jugar cinco partidos como locales, “la ventaja adicional de 15 partidos de preparación”, y la disposición de los clubes de la Liga mexicana ante las peticiones del seleccionador que harán que México cuente con cinco semanas y media de concentración.

Este sábado los mexicanos se enfrentarán en un partido amistoso a la selección Uruguay, y el martes lo harán ante Paraguay.

México celebrará 13 partidos del mundial repartidos entre Ciudad de México (centro), Monterrey (norte) y Guadalajara (oeste).

En caso de que la selección anfitriona se clasifique como primera de grupo en la fase inicial, ‘El Tri’ jugaría cinco partido en México.

El 5 de diciembre se celebrará el sorteo del mundial, en el que el país azteca conocerá a sus rivales de grupo.

Este mundial, que comparte sede con Estados Unidos y Canadá, será el tercero que el país celebra en su historia. El primero fue en 1970 con el triunfo de la selección de Brasil, de Pelé, y el segundo 16 años después, en 1986, con la victoria de la Argentina de Diego Armando Maradona. EFE

