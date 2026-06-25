La selección mexicana ya mira a los dieciseisavos de final

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México, 25 jun (EFE).- La selección mexicana de fútbol trabajó este jueves con el trabajo hecho y buenas sensaciones al término de la fase de grupos que ha cerrado con pleno de triunfos y la mirada puesta ya en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 del próximo martes.

El grupo de 26 jugadores realizó trabajo regenerativo en medio de bromas y risas, después de la victoria por 3-0 sobre República Checa del miércoles pasado que significó el tercer triunfo, algo histórico en las participaciones del tri en este tipo de justas.

El equipo saltó a la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, su lugar de concentración en esta Copa del Mundo que se ubica al sur de la capital, liderado por Guillermo Ochoa.

Al veterano guardameta de 40 años aún se le notaba sonriente gracias al homenaje que recibió en la victoria ante los checos, partido en el que entró al minuto 78 bajo una sonora ovación de la afición que llenó el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, que duró varios minutos.

Ochoa conversó con varios de sus compañeros, aún con el recuerdo fresco de una noche en la que prácticamente dijo adiós al fútbol, lo hizo con un despeje que terminó en la anotación de Álvaro Fidalgo, quien marcó el 3-0 que fue el sello a una actuación redonda de México, que acabó como líder del grupo A con nueve puntos.

Guillermo Ochoa está en su sexta Copa del Mundo.

Fue parte de las convocatorias de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque no tuvo participación. Se convirtió en titular indiscutible en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que con los minutos que jugó ante Chequia puede presumir haber estado en la cancha en cuatro Mundiales.

Su despedida no pasó desapercibida en el orbe. El guardameta recibió felicitaciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

«¡Qué gran logro, Guillermo Ochoa! Formar parte de seis Copas Mundiales de la FIFA y haber jugado en cuatro de ellas es algo de lo que debe estar increíblemente orgulloso», escribió el dirigente en sus redes sociales.

También fue celebrado por la Serie A italiana, Laliga de España, la Concacaf; el Club América, equipo en el que debutó y lo lanzó a la fama; por la UEFA Europa League, entre otras instituciones.EFE

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