La Semana del Cine Español estrena siete películas en Puerto Rico, incluida ‘Los domingos’

2 minutos

San Juan, 7 mar (EFE).- La octava edición de la Semana del Cine Español en Puerto Rico, que se celebrará del 9 al 15 de abril, presenta siete estrenos, incluyendo títulos recientemente galardonados en los Premios Goya como ‘Los domingos’.

El festival, producido y programado por Wiesner Distribution en el Fine Arts Cinema Café en San Juan, apuesta además en esta edición por coproducciones con Latinoamérica.

Entre los filmes que se estrenarán destaca ‘Los domingos’, ganadora de cinco Goyas a Mejor Película, Mejor Dirección (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Guión Original, Mejor Actriz Protagonista (Patricia López Arnaiz) y Mejor Actriz de Reparto (Nagore Aramburu).

Otra de las películas que viene avalada por galardones es ‘Sorda’, que se alzó con los Goya a Mejor Dirección Novel (Eva Libertad), Mejor Actor de Reparto (Álvaro Cervantes) y Mejor Actriz Revelación (Miriam Garlo).

En cuanto a las coproducciones con Latinoamérica, el festival presenta ‘Mistura’ y ‘Homo Sapiens’ (también conocida como ‘Homo Argentum’), protagonizadas por Barbara Mori y Guillermo Francella, respectivamente.

La primera es una producción peruana que celebra la riqueza cultural y gastronómica del Perú desde una mirada contemporánea; mientras que la argentina ‘Homo Sapiens’ es una comedia antológica en la que Francella interpreta 16 personajes.

Las otras películas de la Semana del Cine Español son ‘Las Delicias del Jardín’, una comedia protagonizada por Carmen Machi; ‘Muy Lejos’, un viaje íntimo sobre la pérdida y la búsqueda de sentido, con Mario Casas; y el drama familiar ‘Una Quinta Portuguesa’.

Desde su inicio en 2016, la Semana del Cine Español ha logrado posicionarse como una plataforma de intercambio cultural entre España y Puerto Rico, acercando al público producciones que destacan por su calidad artística y diversidad temática. EFE

