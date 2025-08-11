La semana en la que ‘Alien’ vuelve a amenazar al planeta Tierra

3 minutos

Madrid, 11 ago (EFE).- El regreso de ‘Alien’ al planeta Tierra, uno de los estrenos de series más esperados del 2025 para los amantes de la saga, es la principal cita cultural de esta semana en la que la cantante argentina María Becerra se estrenará como actriz y también verá la luz ‘Love is like’, el nuevo disco de Maroon 5.

‘Alien’ contra los ‘híbridos’

Esta semana, ¡por fin!, dirán los fanáticos, llega a Disney + ‘Alien: Planeta Tierra’, la precuela de la primera ‘Alien’ y secuela de las dos películas de ‘Alien vs Predator’ (2004 y 2007), que ha sido creada por Noah Hawley, conocido como guionista de series como ‘Fargo’ o ‘Generación’.

La nueva producción sobre los aterradores xenomorfos llegados del espacio ofrece una gran aventura, compleja y oscura, como corresponde a la saga, en la que Sydney Chandler (Wendy), Kit Young, Erana James, Adarsh Gourav y Joantahn Ajayi, entre otros, se meten en la piel de un grupo de adolescentes, atrapados en cuerpos de adultos, que como soldados deberán luchar para sobrevivir al depredador.

‘Alien: Planeta Tierra’ se podrá ver primero en América, el 12 de agosto, y un día después, el 13 en Europa.

El estreno de María Becerra como actriz (‘En el barro’)

La cantante argentina María Becerra se estrena como actriz en la serie ‘En el Barro’, el ‘spin-off’ de ‘El Marginal’ (2016) que se podrá ver en Netflix desde el jueves 14.

Se trata de nuevo de una producción de ámbito carcelario, esta vez con un grupo de mujeres («las embarradas») como protagonistas a las que unirá en prisión (de nombre ficticio La Quebrada) una situación límite.

El elenco principal está compuesto por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, y cuenta con el regreso a sus papeles en ‘El Marginal’ de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romero.

Aires renovados para Maroon 5 en ‘Love is like’.

Tras cuatro años en blanco, los californianos Maroon 5 publican este viernes ‘Love is like’, su nuevo álbum con el que pretenden regresar a la esencia creativa de la banda, según ha explicado su líder, Adam Levine, en diferentes intervenciones en medios.

El pasado 2 de mayo el grupo dio a conocer ‘Priceless’, el primer adelanto del disco, que contó con la participación de la rapera Lisa, de Blackpint, y debutó en el número 76 del Billboard Hot 100. El segundo, ‘All nigth’, llegó el 23 de junio.

Tras la publicación de ‘Love is like’, Maroon 5 iniciará en octubre una gira por Estados Unidos, que comenzará el 6 en Phoenix y concluirá el 25 de noviembre en Detroit.

Última llamada para disfrutar de David Hockney en París

El 1 de septiembre cerrará sus puertas la exposición del icono del realismo pop David Hockney en la Fundación Louis Vuitton de París, y todavía hay tiempo para disfrutar de las más de 400 obras del pintor británico que han viajado hasta la capital francesa.

Entre ellas, destacadas como el ‘Retrato de un artista (piscina con dos figuras)’ con la que en 2018 Hockney, de 87 años, se convirtió en el artista vivo más cotizado del mundo, al subastarse por 80 millones de euros.

También ha viajado hasta París otra de sus piscinas californianas más conocidas, la de ‘El gran chapuzón’ de 1967; su monumental captura del Gran Cañón en vivos colores de 1998 o el retrato de su padre realizado en 1955 que le sirvió para empezar a llamar la atención en el mundo del arte. EFE

