La semana laboral en la UE cae a 35,9 horas, su nivel más bajo en una década

3 minutos

Bruselas, 27 may (EFE).- Los empleados en la Unión Europea (UE) trabajaron una media de 35,9 horas semanales en 2025, su nivel más bajo en una década, según un informe publicado este miércoles por Eurostat.

La media de horas reales trabajadas cada semana por los empleados a tiempo completo y parcial cayó una hora respecto a 2015, cuando se situaba en 36,9 horas, según la oficina de estadística europea, que incluye a los trabajadores de entre 20 y 64 años en su empleo principal.

Por países, las semanas laborales más largas se registraron en Grecia (39,6 horas), Bulgaria y Polonia (ambas con 38,7 horas) y Lituania (38,4 horas), mientras que, en el extremo opuesto, los Países Bajos tuvieron la semana laboral más corta (31,9 horas), seguidos de Dinamarca y Alemania (ambas con 33,9 horas) y Austria (34,0 horas).

Jornada semanal en España

En España, la semana laboral duró un total de 36,3 horas en 2025, cuatro décimas por encima de la media comunitaria.

Además, España registró un 40,1 % de personas que trabajan entre 40 y 44,5 horas semanales, lo que la sitúa cerca de la media de la UE (37,6 %).

Sin embargo, el porcentaje de quienes trabajan en tramos cortos (menos de 25 horas) es inferior a la media europea, lo que refleja una menor incidencia del trabajo a tiempo parcial que en estados como los Países Bajos, Alemania o Austria.

En el extremo opuesto, los países del este de la UE muestran una concentración muy marcada en la franja de 40-44,5 horas, con Bulgaria (82,8 %), Letonia (77,1 %) y Rumanía (75,5 %) a la cabeza, y una presencia mínima de jornadas parciales.

Grecia destaca por tener la mayor proporción de trabajadores con 50 o más horas (11,4%), frente al 5,8% de España.

Fuera de la UE, Turquía sobresale como caso extremo: más del 25 % de sus trabajadores superan las 45 horas semanales.

Los trabajadores por cuenta propia sin empleados registraron en España 43,1 horas habituales semanales, solo por detrás de Grecia (46,3) y casi empatados con Polonia (43).

Bélgica presenta la mayor brecha entre asalariados (35,2) y autónomos (43,2).

Directivos y agricultores, con las jornadas más largas

Asimismo, las ocupaciones con la semana laboral más larga en la UE fueron las de los trabajadores cualificados en agricultura, silvicultura y pesca (42 horas semanales reales), los directivos (40,6) y las fuerzas armadas (39,4).

Por el contrario, las semanas laborales más cortas se registraron en las ocupaciones elementales (31,8), en los empleados de oficina y apoyo administrativo (34) y en los trabajadores de servicios y vendedores (34,5).

Por sectores de actividad, la agricultura, silvicultura y pesca registraron la jornada más larga (41,2 horas), seguida de las industrias extractivas (38,9) y la construcción (38,6).

En el extremo opuesto, las actividades de los hogares como empleadores (27,1 horas), la educación (31,8) y las actividades artísticas y de entretenimiento (32,7) tuvieron las semanas más cortas. EFE

ymo/lpc/alf