La semilla de la paz se siembra en la escuela Belén Couceiro 21 de noviembre de 2003 - 18:08 La Red de escuelas asociadas a la UNESCO celebra su 50 aniversario en Suiza. 68 centros de enseñaza helvéticos participan en ese programa educativo creado para fomentar y promover, a través de la educación escolar, la cooperación y la paz en el mundo. En un reciente discurso ante la UNESCO, la jefa de la diplomacia suiza, Micheline Calmy-Rey, abogaba por reforzar el diálogo entre las culturas, civilizaciones y religiones como requisito para el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la comprensión internacional. Y es que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, dispone de un excelente vehículo para promulgar esos principios: la Red internacional de escuelas asociadas a la UNESCO. Unos 7.500 centros de enseñanza, de 172 países, integran actualmente ese programa educativo, creado hace medio siglo para divulgar, a través de la educación escolar, los objetivos de la organización. Son instituciones de todos los niveles de enseñaza que se han comprometido voluntariamente a fomentar la paz, la cooperación y la compresión internacionales en la formación de sus alumnos, y a compartir con otros países participantes sus experiencias y logros. Varias lenguas – una comunicación Unos 50 alumnos y profesores de 12 países multilingües, entre ellos Suiza, se reunieron esta semana en la ciudad suiza de Biel (cantón Berna) para conmemorar el 50 aniversario de la Red. Tema central del encuentro, celebrado bajo el lema de ‘Varias lenguas – una comunicación’, fue la coexistencia de comunidades lingüísticas y culturales mayoritarias y minoritarias. Un desafío diario en un país multilingüe y multicultural como Suiza, que tiene cuatro lenguas nacionales – alemán, francés, italiano y romanche - y donde la comunidad extranjera representa el 20% de la población. En ese sentido, no es casual que la reunión tuviera lugar en Biel, ciudad bilingüe (alemán, francés) ubicada en el cantón que alberga a 10 de las 68 escuelas asociadas a la UNESCO que existen hoy en Suiza: el de Berna. Construir juntos un mundo mejor En la era de la globalización y ante el creciente extremismo, “es primordial que los diferentes pueblos y culturas de nuestro planeta aprendan a conocerse, a comprenderse y a entablar un diálogo basado en el respeto mutuo”, subrayó el embajador Erwin H. Hofer, jefe de la División Política III del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores. Y las escuelas asociadas a la UNESCO son un vehículo excelente para fomentar el espíritu de tolerancia, el respeto de otras culturas y valores como la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente. “Hay que dar a los jóvenes la posibilidad de reunirse, conocerse y llevar a cabo proyectos conjuntos”, señaló Francesca Gemnetti, presidenta de la Comisión Suiza de la UNESCO, y brindarles los medios necesarios para que “juntos construyan un mundo mejor y más justo”. De hecho, antes de regresar a casa, los 50 alumnos y profesores de 12 países que participaron en la reunión de Biel, pasarán unos días en algunas escuelas suizas asociadas a la UNESCO, como por ejemplo la de Les Voirets, en Grand-Lancy (Ginebra). Triángulo de amistad: Ginebra-Haití-Benin Este centro de enseñanza secundaria lleva 16 años realizando proyectos con dos escuelas asociadas de Haití y Benin. De esa colaboración nació la revista ‘Haïmtié’ - el título hace referencia a Haití y ‘amitié’ (amistad) -, creada por los alumnos de Les Voirets. Se trata de una publicación de 50 páginas que se edita cada año en una tirada de 340 ejemplares. Con los ingresos de las ventas, los alumnos compran sellos para sus compañeros en Haití y Benin, lo que les permite mantener el contacto por carta. El proyecto nació hace 16 años, cuando una profesora de Les Voirets emigró a Haití y fundó un colegio en ese país. No obstante, conservó la amistad que la unía a sus antiguos colegas, entre ellos Philippe Herren. El maestro destaca que, a través de esas actividades de intercambio, los alumnos “han aprendido a trabajar en equipo y han mejorado muchísimo su expresión escrita”. Saben, por ejemplo, cuál es la situación de los derechos humanos en Haití, pero sobre todo han adquirido unos conocimientos y una experiencia de vida que no se les puede transmitir en un aula de clase, concluye. swissinfo, Belén Couceiro Datos clave Proyecto educativo de la UNESCO creado en 1953 Integra 7.500 escuelas de 172 países 68 centros suizos participan en el proyecto