La senadora que insultó a Mbappé se ofrece para ser candidata a la Presidencia de Paraguay

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Asunción, 3 ago (EFE).- La senadora paraguaya Celeste Amarilla, que hace un mes causó polémica mundial por lanzar insultos racistas al futbolista francés Kylian Mbappé, dijo este lunes que ofrece su nombre para que su formación, el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tenga un candidato para las elecciones presidenciales pautadas para 2028.

«Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA», declaró Amarilla a periodistas tras criticar que el también senador, Eduardo Nakayama, anunciara su regreso a la formación, que dejó en diciembre de 2023, para buscar la tarjeta del partido de cara a las presidenciales.

Asimismo, Amarilla aseguró que las bases y dirigentes del liberalismo tienen «miedo» de que Nakayama «deje de nuevo el partido de lado» si llegara a ganar las elecciones internas.

«No su capacidad, nos da miedo su permanencia con el partido, él podría ser presidente y no gobernar con el PLRA, tenemos miedo (…), pero conmigo nadie va a tener esas dudas», apuntó.

«¿Por qué no soy yo?», agregó la senadora al apuntar que los opositores presidenciables Kattya González y Miguel Prieto no pertenecen al PLRA y también buscarían el apoyo de este partido.

Amarilla, de 62 años y en la segunda línea de la política en su país, ganó notoriedad global a inicios de julio pasado, cuando dirigió injurias raciales a Mbappé después del partido de octavos de final de la Copa del Mundo que Francia ganó por 1-0 a Paraguay, precisamente con un gol de penalti del futbolista del Real Madrid.

Entonces, la senadora afirmó que Mbappé «en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés», declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

Los insultos de Amarilla también fueron reprobados por el Gobierno y la Cámara Alta del Congreso paraguayo que, a través de una resolución, se desmarcó de las afirmaciones de la congresista al tiempo que manifestó su «absoluto rechazo» a toda forma de racismo y discriminación.

Este lunes Amarilla desestimó que su polémica con Mbappé pueda generar algún impulso a su aspiración presidencial.

«Mbappé no pudo ni ganar el Mundial ¿Va poner presidente en Paraguay?», respondió a la pregunta de un periodista local. EFE

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