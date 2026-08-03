La senadora que insultó a Mbappé se ofrece para ser candidata a Presidencia de Paraguay

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Asunción, 3 ago (EFE).- La senadora uruguaya Celeste Amarilla, que hace un mes generó polémica por insultos racistas contra el futbolista francés Kylian Mbappé, se ofreció este lunes para ser candidata de su formación, el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

«Me ofrezco a ser una alternativa previsible para el PLRA, con el PLRA, nunca sin el PLRA», declaró Amarilla a periodistas tras criticar que el también senador Eduardo Nakayama anunciara su regreso a la formación, que dejó en 2023, para buscar la tarjeta del partido con la vista puesta en las presidenciales.

Amarilla aseguró que la base y dirigentes del liberalismo tienen «miedo» de que Nakayama «deje de nuevo el partido de lado» si llegara a ganar las elecciones internas.

«No su capacidad, nos da miedo su permanencia con el partido, él podría ser presidente y no gobernar con el PLRA, tenemos miedo (…), pero conmigo nadie va a tener esas dudas», apuntó.

Amarilla, de 62 años y en la segunda línea de la política paraguaya, ganó notoriedad global a inicios de julio pasado, cuando dirigió insultos racistas contra Mbappé después del partido de octavos de final la Copa del Mundo que Francia ganó por 1-0 a Paraguay, precisamente con un gol de penalti de ese futbolista del Real Madrid.

Entonces, la senadora afirmó que Mbappé «en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés», declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

Los insultos de Amarilla también fueron reprobados por el Gobierno y la Cámara Alta del Congreso paraguayo que, a través de una resolución, se desmarcó de las afirmaciones de la congresista al tiempo que manifestó su «absoluto rechazo» a toda forma de racismo y discriminación.

Hoy, Amarilla desestimó que su polémica con Mbappé pueda generar algún impulso a su aspiración presidencial.

«Mbappé no pudo ni ganar el Mundial. ¿Va a poner presidente en Paraguay?», respondió a una pregunta. EFE

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