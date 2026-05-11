La sentencia contra el hijo de la princesa Mette-Marit se conocerá el 15 de junio

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Copenhague, 11 may (EFE).- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, conocerá el próximo 15 de junio la sentencia en el caso en el que está acusado de cuarenta delitos, entre ellos cuatro violaciones, informó este lunes el juzgado de primera instancia de Oslo.

Høiby, de 29 años y fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, está acusado además de seis casos de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La Fiscalía noruega ha pedido siete años y siete meses de cárcel para él, mientras que la defensa pide que lo absuelvan de las acusaciones más graves y acepta una pena menor de un año y seis meses por los cargos que ha reconocido, entre ellos transportar marihuana y amenazas.

La Justicia noruega rechazó la semana pasada que Høiby pueda cumplir el resto de su prisión preventiva en su casa con una tobillera eléctrica, al considerar que hay peligro de reiteración del delito.

El joven fue enviado a prisión el pasado 2 de febrero, el día antes del inicio del juicio en su contra, al ser detenido por amenazas, agresión y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una de las víctimas.

Høiby, que ya había visto rechazada una solicitud en marzo por el mismo motivo, pedía ahora acogerse a la posibilidad de cumplir el período restante de preventiva en su vivienda, el sótano de la propiedad de Skaugum, la residencia de Mette-Marit y de su esposo, el príncipe heredero Haakon.

«Estoy en la cárcel de Oslo, aislado. Tengo muy poco contacto humano, dos o tres visitas a la semana. Es muy poco», dijo en la vista celebrada el pasado miércoles Høiby, que ha recurrido el fallo.

El hijo de Mette-Marit ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psicológicos. EFE

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