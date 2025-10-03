La sentencia de Diddy reúne a curiosos, fans e influencers a las puertas del tribunal

3 minutos

Nueva York, 3 oct (EFE).- Seguidores, curiosos o creadores de contenido dedicados a la cobertura de juicios mediáticos esperan este viernes ante la sede del tribunal del sur de Manhattan donde el rapero Sean Combs, más conocido como Diddy, conocerá hoy su sentencia por delitos relacionados con la prostitución.

Combs fue hallado culpable a principios de julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que podría enfrentarse hasta a dos décadas de prisión, aunque ya lleva uno entre rejas en un centro penal de alta seguridad en Brooklyn (Nueva York).

El juicio ha generado una gran expectación mediática, pero también de creadores de contenido independientes, que han seguido todo el proceso a las puertas de la corte dando una perspectiva enfocada principalmente en el show y en algunos de los aspectos más controvertidos y turbios de este caso.

«Es uno de los momentos del año, hay miles de personas detrás de esta pantalla pendiente a lo que pasa ahí dentro del tribunal», apuntó a EFE John, creador de The Midnight123, mientras señalaba un iPhone en el que aparecen una y otra vez cientos de ‘me gusta’ de una legión de seguidores.

Como él, otra decena de ‘influencers’ aguardan la lectura de la sentencia conversando en directo con algunos de los fans de Diddy que se han movilizado hasta el tribunal para defender públicamente su «inocencia».

«Quieren manchar la imagen de un hombre hecho a sí mismo en la industria del rap solo por ser quien es. Ha cometido errores, sí, pero ha pedido perdón y veinte años de condena serían excesivos», opina Lauren Hatman en declaraciones a EFE.

A su lado, un grupo de hombres metidos en la treintena se agrupa cerca de un altavoz en el que retumba el mítico tema de ‘Satisfy You’, de Diddy con R.Kelly -este último condenado también por extorsión y tráfico sexual en un proceso separado-, mientras cantan al dedillo cada frase de la letra.

Las horas de espera para la sentencia de Diddy dejan también en la puerta de la corte un crisol de personas con pancartas de todo tipo en una estampa propia de la diversidad neoyorquina.

Un hombre sostiene un cartel que reza ‘Israel controla Estados Unidos’, otro hace lo propio con uno en el que se lee ‘Justicia para Britney’ (Spears) -pidiendo que se den «respuestas claras» a la tutela legal que pesó sobre la artista hasta 2021- y cerca de ellos una mujer vocifera «Trump, culpable» portando una máscara con la cara del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El sonido ambiente de esta postal corre a cargo de los gritos de alegría y el entusiasmo de familiares y amigos que dan la enhorabuena a diferentes parejas que durante la mañana han rubricado legalmente su matrimonio ante una corte del condado de Nueva York aledaña, que funge como registro civil. EFE

gac/jco/agf

(foto)