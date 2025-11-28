La sentencia en apelación del accidente del vuelo Río-París se conocerá el 21 de mayo

París, 28 nov (EFE).- El tribunal de Apelación de París dictará sentencia el 21 de mayo de 2026 por el accidente del 1 de junio de 2009 del vuelo Río de Janeiro-París, en el que murieron 228 personas, tras un proceso que ha concluido con la petición de penas para Airbus, fabricante del avión, y Air France, operador del vuelo.

El proceso ha estado marcado por el cambio de actitud de la Fiscalía, que en primera instancia no pidió condenar al constructor y a la aerolínea, pero que tras su absolución en abril de 2023 decidió recurrir y en el nuevo juicio sí solicitó penas para ambos.

Como personas morales, ambas empresas pueden ser sentenciadas a un máximo de 225.000 euros, pero para los familiares de las víctimas, que llevan años pidiendo esa condena, sería una victoria importante.

El Ministerio Público acabó por abrazar su tesis. La de que Airbus venía minimizando los fallos en las sondas de detección de la velocidad, cuya congelación se situó en el origen del accidente.

Pero también que Air France no había formado de forma adecuada a sus pilotos para afrontar este tipo de situaciones, lo que les llevó a tomar decisiones inadecuadas que acabaron con el avión estrellado a unos mil kilómetros de las costas brasileñas pocas horas después de su despegue de Río de Janeiro en la madrugada de aquel 1 de junio de 2009.

A bordo había una mayoría de franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26), cuyos cuerpos tardaron meses en ser encontrados y rescatados, al igual que las cajas negras, cuya recuperación permitió establecer las últimas horas de aquel trágico vuelo.

De su análisis se desprendió que el hielo dañó las sondas de velocidad, lo que llevó a los pilotos a interpretar que el avión frenaba y a elevar la altura tanto que el avión acabó por dejar de planear y se estrelló contra el océano.

A la apertura del juicio acudieron los máximos responsables de ambas compañías, Anne Rigail, por parte de la aerolínea y Guillaume Faury por el fabricante aeronáutico.

Ambos mostraron respeto por las víctimas y presentaron sus condolencias, pero rechazaron toda responsabilidad en el accidente, que atribuyeron a una concatenación de circunstancias desafortunadas. EFE

