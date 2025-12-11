La sequía deja fuera de operación las tres principales presas de la ciudad de Mashad

2 minutos

Teherán, 11 dic (EFE).- La sequía sigue causando estragos en Irán, donde las tres principales presas que suministran agua a la ciudad nororiental de Mashad han quedado fuera de operación debido a la caída de sus reservas a menos del 2,5 %.

“Tras la caída de las reservas acumuladas de los embalses de Mashad a menos del 2,5 %, los vitales embalses de Togh, Kardeh y Ardak han quedado prácticamente fuera de la lista de fuentes principales de abastecimiento de agua de la ciudad”, anunció este jueves el director general de la Compañía de Agua y Alcantarillado de la urbe, Hasan Esmaeilian, según informó la agencia ISNA.

El funcionario indicó que los tres embalses están en “estado de emergencia” y que el agua almacenada es considerada “muerta”, por lo que la ciudad depende casi por completo de la represa Doosti para su abastecimiento.

Mashad, la segunda ciudad más poblada de Irán, ha registrado apenas 10,5 milímetros de lluvia desde el inicio del otoño, una cifra que representa una disminución del 65 % respecto al promedio histórico.

“La situación de las precipitaciones es alarmante. Estamos ante una situación muy particular y crítica”, afirmó Esmaeilian.

Irán enfrenta su sexto año de sequía consecutiva, que afecta a unas 50 ciudades del país, incluida la capital, Teherán, cuyas presas también están en situación crítica, con reservas por debajo del 5 %.

Ante esta situación, el mes pasado se celebraron en el país rezos colectivos para pedir lluvia y, en las últimas semanas, se han lanzado operaciones de siembra de nubes para provocar precipitaciones. EFE

ash/cc