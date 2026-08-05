La sequía en Europa afecta a las cosechas, reduce caudales y amenaza a las nucleares

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Viena/París, 5 ago (EFE).- La sequía y las elevadas temperaturas de este verano debilitan Europa, que ve mermada sus cosechas en Austria, Francia o el Reino Unido y que sufre la disminución de caudales como el del río Danubio en Rumanía y Hungría, con la amenaza que eso supone para las centrales nucleares.

Varios puntos del continente sufren las consecuencias de esta escasez de agua que, como en Austria, afecta directamente a agricultores y ganaderos.

De hecho, merma gravemente la cosecha de cereales en Austria, que esta temporada fue un 18,4 % más baja que la de 2025 y un 12 % por debajo de la media de los últimos cinco años, informó este miércoles AMA, el organismo público agroalimentario del país.

En los Alpes austríacos, la sequía y la consecuente necesidad de adelantar el descenso del ganado de los pastos de montaña podrían hacer que las reservas de forraje resulten insuficientes para pasar el invierno.

La actual canícula afecta sobre todo al este y noreste de Austria, con los termómetros encadenando récords históricos como los 41,2 grados de este miércoles, pero la sequía lastra todo el país debido a que el nivel de precipitaciones ha sido menor de lo habitual desde enero.

Francia y el Reino Unido, también perjudicados

El Ministerio de Agricultura francés expuso este miércoles en un comunicado que hay sequía en 98 de los 101 departamentos franceses, de ellos 57 en situación de crisis con restricciones agua.

El ministerio activó una célula de crisis y pidió a las prefecturas que elaboren un diagnóstico de la situación particular en cada departamento.

El calor de este verano, unido a la sequía que afecta a la práctica totalidad del territorio francés, va a avanzar la vendimia del champán este año a una fecha récord por su precocidad, el 12 de agosto, algo que no debería perjudicar a la calidad.

En el Reino Unido, la cosecha de este año podría ser la peor registrada hasta ahora debido a un verano «brutal» por el calor extremo que ha provocado sequía en gran parte de Inglaterra y todo Gales, de acuerdo a un análisis divulgado este miércoles.

Los agricultores advirtieron de que este verano en el Reino Unido está siendo feroz, según la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima (ECIU).

La ECIU señaló que el calor de esta primavera y verano podría haber reducido la cosecha de cereales y semillas oleaginosas del Reino Unido en 2,5 millones de toneladas, lo que supondría un coste para los agricultores de 390 millones de libras (456 millones de euros).

El Danubio, en mínimos históricos

En Hungría, el Ministerio de Transporte informó de que en su tramo del Danubio once cruceros fluviales quedaron varados debido al bajo nivel del río, mientras que la mayoría de los barcos de carga debieron interrumpir su trayectoria.

Aunque desde el martes el nivel del Danubio ha empezado a crecer lentamente, solo algunos barcos de carga han podido seguir navegando, después de una reducción de hasta el 20 % de su cargamento, agregó el ministerio.

El caudal del río, el segundo más largo de Europa y que recorre diez países europeos desde Alemania hasta el mar Negro, cayó a mínimos históricos por esta sequía que deja al descubierto restos de mamuts y pecios de la Segunda Guerra Mundial y obliga a reducir o detener la actividad de centrales nucleares.

Igualmente en el Danubio, el Ejército rumano continúa con los trabajos de ingeniería para tratar de elevar el nivel del río e impedir el apagado total de su única central nuclear, que proporciona el 20 % del consumo eléctrico del país, debido a la escasez de agua para refrigerar los reactores.

Especialistas afirmaron que, tras la voladura de rocas en el fondo del río, experimentó un ligero aumento de dos centímetros, lo que otorgó una breve ventana de tiempo para mantener operativa la central, que el pasado día 28 ya desconectó uno de sus dos reactores.

Rumanía comunicará a la Unión Europea (UE) que retrasará el cierre de sus plantas de carbón debido a la crisis causada por la sequía y el bajo nivel del río.

Caudales mermados en Eslovenia, Países Bajos, Ucrania y Moldavia

Autoridades neerlandesas cerraron este miércoles las esclusas del río Nuevo Mosa, en la región de Róterdam, ante la sequía y el rápido descenso de las reservas de agua dulce, medida inédita que afecta a la navegación y prohíbe la extracción de agua superficial en el oeste del país.

La decisión obliga a mantener cerradas las esclusas tanto para navegación comercial como para recreativa con el objetivo de retener el agua dulce en la región y frenar la intrusión de agua salada, mientras que la extracción de agua superficial afecta a ayuntamientos, empresas, clubes deportivos y residentes.

Las autoridades pretenden mantener elevados los niveles de agua para evitar daños en los diques, cuya estabilidad puede verse comprometida si el terreno se seca y aparecen grietas, así como proteger espacios naturales especialmente sensibles a la salinización.

En Eslovenia, la central nuclear de Krsko -de uso conjunto con Croacia- comenzará a reducir gradualmente la potencia de su reactor la noche de este miércoles, debido a la bajada del caudal y el aumento de la temperatura del agua en el río Sava, que se usa para enfriarlo.

Además, las autoridades moldavas evalúan junto con las ucranianas el anormalmente bajo nivel del agua del río Dniéster y preparan medidas para mitigar sus riesgos, según la prensa de Moldavia.

El pronóstico meteorológico tampoco augura giros positivos, pues, dado que no se esperan cambios sustanciales en agosto, el nivel del agua podría seguir disminuyendo. EFE

del-tfc/acm

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