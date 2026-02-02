La sequía en Somalia afecta a 4,61 millones de personas, advierte la ONU

Nairobi, 2 feb (EFE).- La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) advirtió este lunes de que 4,61 millones de personas se han visto afectadas por la sequía en Somalia, donde la escasez de agua y alimentos llevó al Gobierno a declarar una emergencia nacional a finales del pasado noviembre.

«Las condiciones de sequía se han intensificado en toda Somalia, lo que ha provocado una escasez generalizada de agua, la pérdida de cosechas, la muerte de ganado y desplazamientos», señaló la agencia en su último informe sobre la situación en el país.

Así, la falta de lluvias y las elevadas temperaturas redujeron la disponibilidad de agua superficial y subterránea, lo que dejó fuera de servicio 171 pozos y «alteró» la producción agrícola y ganadera en muchas regiones del país.

«Sin una asistencia urgente y ampliada, es probable que la convergencia de la sequía prolongada, el colapso de los medios de vida, el desplazamiento, los brotes de enfermedades y la reducción de la cobertura humanitaria provoque un mayor deterioro de la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud y la protección, con el riesgo de una mayor dispersión geográfica y un impacto humanitario más profundo en los próximos meses», señaló la OCHA.

La agencia recordó que se requieren 852 millones de dólares (unos 712 millones de euros) en ayuda humanitaria para asistir a 2,4 millones de personas, si bien la cifra de necesitados real asciende a 4,8 millones, lo que deja «importantes brechas en los servicios esenciales».

«Los socios humanitarios están proporcionando alimentos, dinero en efectivo, agua, salud, refugio, nutrición y asistencia de protección, pero la respuesta se ve gravemente limitada por la escasez de fondos y la insuficiencia de recursos», lamentó la organización, en un contexto marcado por los recortes de ayuda humanitaria internacional impuestos en el último año.

La OCHA elevó a 490.730 el número de personas desplazadas en Somalia por la sequía, por encima de los 120.000 desplazados que registró entre los pasados septiembre y diciembre.

La situación en el país ha empeorado tras la ausencia de lluvias de julio a septiembre pasado en el norte, y la falta de precipitaciones de octubre a diciembre en todo el país.

Las regiones del norte sufrieron una cuarta temporada de lluvias fallida consecutiva, con niveles de precipitación un 60 % por debajo del promedio, las condiciones más secas registradas desde 1981.

La crisis no está haciendo más que agravarse con la llegada de la temporada seca, que se extiende entre enero y marzo, lo que ha provocado condiciones de «extrema sequía».

El calor extremo (35-40 °C) ha acelerado la pérdida de agua, dejando pastizales resecos y pozos de agua agotados, lo que está incrementando el coste del preciado líquido del agua y agravando los riesgos para la salud pública. EFE

pmc/lbg/icn