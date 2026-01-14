La serie española ‘Ravalear’, seleccionada en la Berlinale ‘Special Series’

Berlín, 14 ene (EFE).- La serie española ‘Ravalear’ ha sido seleccionada en la 76.ª edición de la Berlinale como parte de la programación de su sección ‘Special Series’, donde se estrenará a nivel mundial, anunció este miércoles el festival de cine.

Se trata de «la primera serie española seleccionada por el festival como parte de su sección oficial en este apartado», según un comunicado de HBO Max -plataforma que ha participado en la producción de la serie-, ya que hasta ahora las series españolas solo habían sido exhibidas como parte del mercado audiovisual ‘Berlinale Series Market’.

La sección ‘Special Series’ está dedicada al «cine seriado y a la televisión cinematográfica, y refleja la vitalidad y la importancia de los formatos episódicos en la cultura visual contemporánea», como indica el festival en su página web.

La serie ‘Ravalear’ cuenta la historia del restaurante familiar Can Mosques en el barrio del Raval de Barcelona, que se enfrenta al desalojo tras la compra del edificio por parte de un fondo de inversión, que pretende vaciarlo y acelerar así la transformación del barrio.

Su creador, Pol Rodríguez, ha construido este relato inspirado en su propia historia familiar, según recoge el comunicado.

La serie cuenta con un reparto coral protagonizado por Enric Auquer (conocido por películas como ‘El maestro que prometió el mar’), María Rodríguez Soto (‘Casa en llamas’), Sergi López (‘Sirat’) y Francesc Orella (‘Merlí’), entre otros.

Este thriller ha sido rodado mayoritariamente en catalán, pero incluye diálogos en diferentes idiomas como el castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona, en concreto del barrio del Raval.

‘Ravalear’ se estrenará en España en HBO Max en 2026 y, posteriormente, en 3Cat. Se trata de una producción de Arcadia, Eter y Supernova en coproducción con 3Cat y UMEDIA (Bélgica), que cuenta con la participación de HBO Max.

La española comparte sección con otros 18 títulos procedentes de diferentes países, como son el western ‘The Weight’, protagonizada por Ethan Hawke y Russell Crowe; la adaptación chilena ‘La casa de los espíritus’ o la nueva adaptación de ‘El señor de las moscas’, dirigida por Marc Munden y escrita por Jack Thorne (‘Adolescencia’).

La 76ª edición de la Berlinale tendrá lugar en Berlín del 12 al 22 de febrero. EFE

