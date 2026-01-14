La siderúrgica Ternium, del grupo Techint, compra la firma Tubos Argentinos

Buenos Aires, 14 ene (EFE).- La compañía siderúrgica Ternium, integrante del grupo multinacional argentino Techint, anunció este miércoles la compra de la firma Tubos Argentinos por 24,4 millones de dólares.

En un comunicado remitido a los mercados de Argentina, Ternium dijo que compró el 100 % de las acciones de Tubos Argentinos, empresa que posee plantas industriales en las localidades de El Talar, en la provincia de Buenos Aires, y en Justo Daract, en la provincia de San Luis.

Tubos Argentinos se dedica a la fabricación de tubos estructurales y de conducción, defensas viales y perfiles para paneles solares, entre otros productos, con ventas de aproximadamente 42.000 toneladas anuales.

Ternium, que es el mayor fabricante de acero de Argentina, indicó que la nueva composición del órgano de administración de Tubos Argentinos queda integrado por José Esteban del Boca como presidente, y Renato Cattallini, Santiago Lesser y Darío Roberto Traverso como directores titulares. EFE

