La SIP abre la convocatoria para los Premios de Excelencia Periodística 2026

Miami (EE.UU.), 17 feb (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abrió este martes la convocatoria para los Premios de Excelencia Periodística 2026 que reconoce las obras de periodistas y medios de América y España.

El concurso estará abierto para publicaciones realizadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 -último día de postulaciones- en español, inglés o portugués.

Este año incluirá dos nuevas categorías: una para pódcasts de hasta 20 minutos de duración que desarrollen contenidos informativos, investigativos o narrativos de interés público, y otra de periodismo interamericano con perspectiva de igualdad.

Este último está patrocinado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y premia publicaciones que aborden la desigualdad y la discriminación, aportando contexto sobre el impacto social de estas realidades.

«La incorporación de estas dos categorías responde a una convicción clara: el periodismo debe seguir ampliando sus formatos y, al mismo tiempo, profundizar su mirada sobre las desigualdades sociales», dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, María Lorente.

La inclusión de ambas categorías refleja la adaptación del organismo, con sede en Miami, a las nuevas narrativas y formatos, según el comunicado.

Con ellos, la SIP entregará una cifra récord de trece premios en durante la ceremonia de premiación, que tendrá lugar en octubre durante la 82ª Asamblea General de la SIP, en Bogotá.

Estos son: Periodismo de Migración Claudio Paolillo, Ilustración e infografía, Cobertura noticiosa de actualidad, Entrevista Alejandro Miró Quesada Garland, Fotografía (patrocinado por La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador), Video, Opinión, Periodismo de dato, Periodismo en profundidad, Periodismo sobre medio ambiente Roberto Eisenmann Jr, Periodismo universitario, Podcast y Periodismo Interamericano con Perspectiva de Igualdad.

Además, la SIP reconocerá a una persona u organización con el Gran Premio a la Libertad de Prensa.

Cada uno de los premios tendrá una retribución económica de 2.000 dólares estadounidenses.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. EFE

