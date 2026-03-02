La SIP aplaude anulación de subasta que sacaba del aire a emisoras y canales en Costa Rica

Los Ángeles (EE.UU.), 2 mar (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aplaudió este lunes la decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica de anular una polémica subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno que amenazaba con dejar fuera del aire a decenas de emisoras de radio y canales de televisión debido a los elevados costos económicos que planteaba.

La Sala Constitucional (Sala IV) de la máxima corte ordenó al Gobierno costarricense y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) realizar otros procedimientos de adjudicación de frecuencias.

La mayoría de la sala encontró inconstitucional la licitación por establecer la oferta económica más alta como único criterio para la asignación de concesiones de radiofrecuencias, sin tomar en consideración ni garantizar el pluralismo, tanto de medios como de contenidos.

«Esta decisión subraya la importancia de que los procesos de asignación de frecuencias incorporen estándares claros que resguarden la diversidad y el equilibrio en el sistema de medios», señaló el presidente de la SIP Pierre Manigault en un comunicado.

La cabeza de la organización, con sede en Miami, destacó que la pluralidad en estas licitaciones «no es un aspecto accesorio, sino un componente central del debate democrático» y del derecho de la sociedad a estar informada.

La SIP había advertido que la subasta, realizada el 19 de septiembre de 2025, planteaba serios riesgos para la diversidad y la sostenibilidad de numerosos medios de comunicación.

La subasta, que pretendía otorgar frecuencias por 15 años, ha sido criticada por organizaciones de libertad de prensa, líderes políticos, medios de comunicación y organizaciones religiosas, que la consideran alejada de la realidad del país y que violenta la libertad de expresión.

En la subasta solo hubo 4 ofertas de canales de televisión, 20 de emisoras de radio FM y solo una para emisoras de radio en AM. EFE

