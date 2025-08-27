La SIP concede a la Fundación Thomson Reuters el Gran Premio Chapultepec
Miami (EE.UU.), 27 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este miércoles que otorga el Gran Premio Chapultepec 2025 a la Fundación Thomson Reuters por «su papel crucial en la promoción y defensa de la libertad de prensa y en el apoyo a periodistas en todo el mundo».
El galardón será entregado a la Fundación en una ceremonia que tendrá lugar durante la 81 Asamblea General de la SIP que acogerá la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana, del 16 al 19 de octubre próximo, informó la SIP en un comunicado.
«La Fundación Thomson Reuters ha demostrado un compromiso ejemplar en el fortalecimiento del periodismo global, ofreciendo capacitación, herramientas, asistencia técnica y apoyo legal fundamentales para proteger la labor periodística y, con ella, la democracia», resaltó en la nota el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz.
El organismo, con sede en Miami, también resaltó la ayuda que ha brindado TrustLaw, el servicio legal pro bono de la Fundación a periodistas de todo el mundo, «protegiéndolos frente a la censura, la violencia y la intimidación».
La Fundación Thomson Reuters funciona como organización benéfica independiente para fomentar la libertad de prensa y fue establecida en 1982.
Destacadas personalidades e instituciones han sido merecedoras de este premio de la SIP, incluyendo Fernando Henrique Cardoso, expresidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010.
La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. EFE
