La SIP condena amenazas de muerte contra el periodista haitiano Joseph Guyler Delva

Miami (EE.UU.), 9 sep (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes las amenazas de muerte contra el periodista haitiano Joseph Guyler Delva que le han llevado a cesar temporalmente sus actividades profesionales en un momento de especial inestabilidad e inseguridad en el país.

“El clima de hostigamiento y amenazas que enfrenta Delva es una clara muestra de las condiciones de indefensión en las que los periodistas realizan su labor informativa en Haití y constituye un atentado contra la libertad de prensa en el país», dijo en un comunicado el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz.

Delva, quien ejerce como secretario general de la organización SOS Journalistes Haití y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en Haití, denunció haber sufrido amenazas anónimas contra su seguridad desde inicios del pasado agosto.

En consecuencia, el periodista dejó de ejercer su labor profesional y, además, denunció que existía un plan para vincularlo con las bandas armadas que sumen al país en la inestabilidad desde hace años.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, instó en el comunicado a garantizar «de manera inmediata y efectiva» la seguridad de Delva y el resto de periodistas en Haití.

Delva ha sido a menudo víctima de prácticas discriminatorias por parte de las autoridades, lo que ha repercutido sobre la organización SOS Journalistes Haiti, que se vio recientemente excluida de una iniciativa de apoyo a la prensa local, según la SIP.

SOS Journalistes Haiti, fundada en 2005 por Delva, desde entonces lucha por el respeto de la libertad de prensa.EFE

