La SIP condena el asesinato del periodista mexicano Miguel Ángel Beltrán

2 minutos

Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió este lunes a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en el estado de Durango, México.

La Fiscalía General de Durango confirmó hoy el asesinato del periodista, quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, con sede en Miami, hizo un llamado «urgente a las autoridades para que su asesinato no quede en la impunidad».

«Dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística», expresó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Ramos instó a las autoridades de Durango y México «a activar sin demora los mecanismos de investigación correspondientes para aclarar qué sucedió y conocer si el móvil del homicidio estuvo relacionado a su trabajo periodístico».

Beltrán fue colaborador de los medios Contexto y La Voz de Durango, donde principalmente cubría deportes y temas policiacos. También fue portavoz del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Durango.

La SIP ha venido denunciando las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a irregularidades en la Administración local. EFE

