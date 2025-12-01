La SIP condena las amenazas de disidencias de las FARC contra Noticias Caracol en Colombia

3 minutos

Miami, 1 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes las amenazas que recibió el telediario colombiano Noticias Caracol de parte de disidencias armadas ilegales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tras publicar una investigación sobre la supuesta infiltración del grupo armado en organismos del Estado.

La SIP, con sede en Miami, denunció -en un pronunciamiento- que los disidentes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EBMF) amenazaron a Noticias Caracol por difundir el 23 de noviembre un informe que exhibió presuntos vínculos entre integrantes de estas disidencias y funcionarios del Estado.

En respuesta, voceros del grupo irregular difundieron un video en el que califican a reporteros como actores del conflicto armado, lo que la SIP consideró «una grave puesta en riesgo de la vida de los periodistas».

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró que «calificar a periodistas como actores del conflicto por cumplir con su deber profesional es una forma de intimidación que amenaza la vida de quienes informan, y erosiona los principios democráticos».

«La violencia o la amenaza armada jamás pueden ser una respuesta a la labor periodística», enfatizó Manigault.

El posicionamiento de la SIP se sumó al de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que el domingo consideró «absolutamente inadmisibles» las declaraciones de las disidencias de las FARC porque «generan un riesgo grave e injustificado para la integridad de los periodistas».

La controversia por el caso estalló la semana pasada, cuando Noticias Caracol reveló correos, chats y comunicaciones atribuidas a EMBF, que después manifestó que «si tanto les gusta la guerra a algunos periodistas por qué no se ponen el camuflado».

Según la investigación, esos archivos mostrarían la infiltración de esa guerrilla en el Ejército y el servicio de inteligencia, lo que involucraría al general Juan Miguel Huertas y al alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, a quienes la Procuraduría suspendió el fin de semana.

Ante las expresiones de las disidencias, la SIP instó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, «a que condenen públicamente estas amenazas y respalden la labor periodística”.

«Ningún actor armado puede atribuir a un medio de comunicación la condición de enemigo o actor beligerante como represalia por la publicación de contenidos periodísticos», opinó la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.

En regiones de Colombia, grupos armados delincuenciales siguen imponiendo restricciones y hostigamientos que deterioran el ejercicio periodístico y pueden fomentar la autocensura, según la SIP. EFE

ppc/amv/jrg