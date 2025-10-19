La SIP denuncia aumento de acoso judicial y control gubernamental a la prensa en México

Punta Cana (R. Dominicana), 19 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre un aumento del acoso judicial contra periodistas y medios en México durante el primer año del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien aunque se ha pronunciado en contra de la censura, ha mantenido mecanismos de control sobre el acceso a la información y la crítica pública.

En su más reciente informe país, la SIP señaló que “la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”.

Uno de los principales pendientes, apuntó el organismo, es la opacidad en la asignación de publicidad oficial.

“Aunque existe una mayor inversión de publicidad estatal en los medios que en el gobierno anterior, todavía se mantienen reglas discrecionales para favorecer a unos sobre otros”, señaló el documento.

El informe registró tres asesinatos de personas vinculadas de forma indirecta a plataformas informativas o redes sociales, aunque señaló que “la evidencia sugiere que esos hechos no estarían relacionados al trabajo informativo, sino al entorno de violencia en general”.

Preocupa acoso judicial

No obstante, la principal preocupación se centra en la expansión del acoso judicial como mecanismo de silenciamiento. De acuerdo con Artículo 19 México, citado en el reporte, hubo 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas en el primer semestre del año.

Entre los casos más graves, la SIP destacó el del periodista Jorge Luis González Valdez exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue procesado por “incitación al odio y violencia de género” tras denuncias de la gobernadora, Layda Sansores.

Un juez ordenó el cierre del medio por dos años, le prohibió ejercer el periodismo en ese lapso y le impuso un censor para revisar sus columnas.

Otro caso emblemático es el de la ciudadana Karla María Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral federal por un comentario en la red X sobre un presunto caso de nepotismo.

Se le impuso multa, disculpa pública diaria por 30 días y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género hasta 2027. Ella anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón y el diario El Universal fueron denunciados por calumnia y violencia política de género tras revelar presuntas redes de corrupción. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) descartó violencia de género, mantuvo la orden de retirar la columna y sancionó al periódico con multa y disculpa pública.

El organismo también criticó el cierre del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su reemplazo por la oficina Transparencia para el Pueblo, que “desechó el 99,6 % de las solicitudes de información”.

Sheinbaum ha sostenido una relación ambivalente con los medios.

Aunque recientemente calificó como “excesivos” algunos casos de acoso judicial contra periodistas, también radicalizó su discurso contra medios que investigan presuntos actos de corrupción del gobierno anterior.

Con todo, la SIP reconoció que la presidenta “rechazó públicamente la censura” al pedir al Senado frenar un artículo de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permitiría al Gobierno bloquear plataformas digitales. EFE

csr/afs/gpv

(foto)