La SIP expresa preocupación por registro judicial de la casa de un periodista en Brasil

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Miami (EE.UU.), 13 mar (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este viernes su preocupación por la orden de un juez del Tribunal Supremo de Brasil de registrar la casa de un periodista que investigaba un caso relacionado con un familiar de otro magistrado.

La organización, con sede en Miami (EE.UU.), dijo que esta medida puede tener implicaciones sobre el secreto profesional de los periodistas y el libre ejercicio del periodismo, ambos derechos fundamentales recogidos en la Constitución brasileña.

«El secreto de la fuente es una garantía fundamental para el ejercicio del periodismo en las sociedades democráticas», afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Agregó que cuando medidas judiciales pueden afectar esa protección se corre el riesgo de debilitar la capacidad de los periodistas para investigar asuntos de interés público y de generar un efecto intimidatorio que perjudica el flujo de información hacia la sociedad.

El juez Alexandre de Moraes decretó órdenes de registro de la vivienda del periodista Luís Pablo Conceiçao, quien investigaba el supuesto uso irregular de un vehículo oficial por parte de la familia del juez del Supremo Flávio Dino.

Dino, quien fue ministro de Justicia entre 2023 y 2024 en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es oriundo de Maranhão y nació en el seno de una familia influyente en esa región del empobrecido noreste de Brasil.

Durante el registro, realizado el pasado martes, las autoridades brasileñas se llevaron computadores y celulares para seguir con la investigación en su contra.

Según las primeras indagaciones, el periodista monitoreó de manera ilegal los desplazamientos del vehículo oficial utilizado por Dino y su familia en Maranhão para demostrar su supuesto uso irregular.

La orden judicial ha sido criticada por asociaciones brasileñas, que tildaron de «preocupante» la decisión de De Moraes, relator del proceso que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo y quien también se ha visto salpicado por sus vínculos con un banquero detenido por corrupción.

Mientras, el periodista reafirmó en un comunicado su compromiso con el ejercicio responsable de la actividad periodística, con la investigación de hechos de interés público y con los principios constitucionales que garantizan la libertad de prensa. EFE

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