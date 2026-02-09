La SIP preocupada por la detención de los fundadores de un medio independiente en Cuba

Miami (EE.UU.), 9 feb (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este lunes su preocupación por la detención en Cuba de los fundadores del proyecto audiovisual independiente El4tico (El Cuartico), desde donde analizaban la realidad cubana con un enfoque en los problemas sociales, económicas y políticas.

El organismo, con sede en Miami, afirmó en un comunicado que las detenciones constituyen «una nueva violación del derecho humano a la libertad de expresión» y reclamó la «liberación inmediata y el cese de la persecución contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a informar, opinar y promover el pensamiento crítico en la isla».

Los fundadores del proyecto son Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, quienes fueron detenidos el pasado día 6 durante un operativo policial en la ciudad de Holguín, informó la SIP citando medios locales.

Se hizo eco además de otras publicaciones que señalan que las fuerzas de seguridad «registraron sus viviendas e incautaron equipos electrónicos» y los trasladaron a un centro de instrucción penal donde activistas denuncian la práctica de interrogatorios coercitivos.

«La persecución contra personas que generan espacios de debate y cuestionamiento público refleja la intolerancia del régimen cubano frente a cualquier manifestación de pensamiento independiente», lamentó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

Zayas había dejado programado un mensaje en Facebook para ser publicado en caso de ser arrestado, como finalmente sucedió.

«Si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal», dijo.

Y agregó: «Declaro que esta detención es arbitraria, cobarde, previsible. Exijo respeto al debido proceso, información inmediata sobre dónde estoy y cómo estoy, y mi liberación sin condiciones, porque no he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia».

La SIP condenó el pasado 30 de enero una «escalada represiva» contra los periodistas en Cuba ante la crisis energética en la isla agravada por el fin del suministro del petróleo venezolano tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela. EFE

