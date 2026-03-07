La SNCF prepara su desembarco en Italia tras la atribución de derechos de circulación

París, 7 mar (EFE).- La compañía estatal francesa SNCF prepara su desembarco en los trenes de alta velocidad (TAV) en Italia, tras la atribución de derechos de circulación, con el objetivo de conquistar una cuota del 15 % en una decena de años con el mismo modelo de bajo costo que ha desplegado en España.

Aunque el lanzamiento no se ha oficializado en Italia, después de que la autoridad de la competencia indicó este viernes que el gestor de infraestructuras Red Ferroviaria Italiana (RFI) le va a proponer al menos 18 surcos diarios, la emisora pública France Info dio por hecho este sábado que la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) seguirá la línea que ha aplicado en España.

El grupo francés, que se puso a competir con Renfe en 2021 en líneas interiores del TAV, destacó en la presentación de sus resultados financieros de 2025 el 26 de febrero que el pasado año por primera vez tuvo en españa un resultado operativo positivo, con un incremento del 44,3 % en el número de pasajeros.

En Italia, a partir de los surcos obtenidos, los planes pasan por operar los corredores Turín-Milán-Venecia y Turín-Milán-Roma, en los que espera transportar a 10 millones de pasajeros en un plazo de 10 años.

Para eso, utilizará la nueva generación de trenes de dos pisos que ha encargado al fabricante Alstom, los TGV M, con capacidad para 650 pasajeros, una cifra superior a la de los que operan los que serán sus competidores en Italia, la compañía estatal Trenitalia e Italo, filial al 50 % del armador MSC.

Por ahora, la SCNF en Italia únicamente ofrece trayectos en la línea internacional París-Turín-Milán.

En su primera reacción a la decisión de la autoridad de la competencia de Italia, la filial del grupo estatal francés en ese país dijo que la recibe «con satisfacción», pero puntualizó que «a esa primera etapa tendrán que añadirse las otras condiciones necesarias para garantizar el acceso a los surcos ferroviarios».

En resumen, eso «no es suficiente» para poder sacar adelante todo su plan, tendiendo en cuenta entre otras cosas que esperaba obtener 26 y no 18. EFE

