La sombra del expresidente Castillo planea en segundo día del debate de candidatos en Perú

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Lima, 24 mar (EFE).- La sombra del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) planeó este martes en la segunda jornada del debate presidencial en Perú, con la convocatoria de tres candidatos vinculados con el exmandatario, condenado a más de 11 años de prisión por intentar dar un fallido golpe de Estado en diciembre de 2022.

El debate comprendió, en total, a once aspirantes presidenciales con baja intención de voto, al no superar ninguno el 4 %, que buscaron aprovechar la oportunidad para despegar en las encuestas a falta de dos semanas y media para los comicios.

Entre estos figuraron el legislador y exministro de Castillo Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), y el ex secretario presidencial de Castillo Carlos Jaico (Perú Moderno).

Además, estaba convocado Vladimir Cerrón, el líder y fundador del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo alcanzó la Presidencia en 2021, que permanece desde hace más de tres años en la clandestinidad, al estar vigente una orden judicial de prisión preventiva en su contra.

Mientras que Cerrón fue el ausente esperado en el debate, celebrado en el Centro de Convenciones de Lima, Sánchez llegó con el sombrero tradicional de los Andes del norte peruano que usó Castillo en su campaña de 2021, al asegurar que el expresidente le pidió usarlo como símbolo de respaldo a su candidatura.

Durante el debate, que se centró en propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, Sánchez dijo que la criminalidad en Perú «ha hecho un pacto con un sector de la clase política mafiosa» y que la justicia «ha traicionado su esencia» al tener «injustamente preso al presidente Pedro Castillo».

El exministro dijo que Perú es una república «de 200 años que no ha sido capaz de incluir a los pueblos quechua, aimara, amazónico, al país de todas las sangres», que reclaman «un nuevo régimen económico».

Aseguró, en ese sentido, que se necesita una Constitución «donde el Estado se defina como plurinacional» y que «nunca más nadie te discrimine por ser chotano», en alusión al pueblo originario de Castillo, de quien dijo que está «hoy secuestrado por la mafia».

La exministra Fiorella Molinelli, del partido derechista Fuerza y Libertad, mostró una foto de Cerrón y sostuvo que esa era la única manera de debatir con él porque es «un prófugo de la justicia», al que prometió capturar en 90 días, y se dirigió a Sánchez para decirle que no se debe olvidar que Castillo intentó dar un golpe de Estado y dejó en el gobierno a su entonces vicepresidenta Dina Boluarte.

Jaico dijo, por su parte, que derogará las «leyes procrimen» que, según señaló, ha aprobado el actual Congreso y que reformará la Policía Nacional y la Fiscalía.

Agregó que se debe reforzar la inteligencia policial para combatir a la criminalidad y «sacarla del territorio nacional donde está operando».

En el debate también participaron los exalcaldes George Forsyth (Somos Perú), Ricardo Belmont (Obras) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), el exparlamentario Francisco Díez Canseco (Perú Acción), el periodista Carlos Espá (Sí Creo), el militar en retiro Charlie Carrasco (Unido Perú), el médico Armando Massé (Partido Federal) y el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN).

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se ha determinado por un sorteo previo.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis persistente, al haber tenido el país ocho mandatarios en una década. EFE

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