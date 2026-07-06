La sonda china Tianwen-2 se acerca a asteroide tras recorrer 1.000 millones de kilómetros

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Pekín, 6 jul (EFE).- La sonda china Tianwen-2 alcanzó recientemente las proximidades del asteroide 2016HO3, también conocido como Kamo’oalewa, tras recorrer unos 1.000 millones de kilómetros durante cerca de 400 días, informó este lunes la cadena estatal CCTV.

Según la Administración Nacional del Espacio de China, citada por la cadena, la nave se situó a unos 20 kilómetros del asteroide y comenzó las primeras operaciones de exploración científica.

Durante la aproximación, la sonda obtuvo imágenes del cuerpo celeste y datos de navegación óptica que permitieron mejorar la precisión de su posición orbital.

El equipo de la misión redujo así el margen de error de la ubicación del asteroide, calculado hasta ahora solo mediante observaciones terrestres, de más de un centenar de kilómetros a una escala de apenas kilómetros, de acuerdo con la cadena.

La Tianwen-2 fue lanzada el 29 de mayo de 2025 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia central china de Sichuan.

Durante su viaje hacia el asteroide, la sonda llevó a cabo maniobras en espacio profundo y correcciones de trayectoria, según CCTV.

El 6 de junio de este año detectó por primera vez el asteroide, un día después realizó una maniobra de captura a unos 30.000 kilómetros para volar en el mismo plano que el objeto y el 19 de junio se situó a unos 2.000 kilómetros, antes de continuar su aproximación.

En la siguiente fase, la sonda realizará observaciones más detalladas para estudiar la forma, la composición y la estructura interna del asteroide, datos que servirán de apoyo para preparar la recogida de muestras.

La Tianwen-2 es la primera misión china destinada a recoger muestras de un asteroide y devolverlas a la Tierra.

El objetivo inicial es 2016HO3, un cuasisatélite terrestre que orbita alrededor del Sol mientras mantiene una trayectoria relativamente cercana a nuestro planeta.

Según los planes divulgados anteriormente por las autoridades chinas, la misión debe devolver las muestras hacia finales de 2027 y, posteriormente, continuar viaje hacia el cometa 311P, situado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la estación espacial Tiangong, el programa lunar Chang’e, la misión marciana Tianwen-1 y los preparativos para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030. EFE

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