La soprano española Serena Sáenz gana uno de los nuevos premios Daphne de fundación danesa

Copenhague, 17 nov (EFE).- La soprano española Serena Sáenz ha sido distinguida este lunes con uno de los premios Daphne, un nuevo galardón que une música y ciencia instituido por la Fundación Danesa para la Investigación.

Sáenz y el tenor estadounidense Jonathan Tetelman comparten el premio en la categoría «nueva generación», dotado con 100.000 euros para cada uno, mientras que el pianista chino Lang Lang recibe el galardón principal, de 650.000 euros.

«Aclamada por su tono radiante y su brillantez técnica, Serena Sáenz es una de los sopranos emergentes más interesantes en el escenario operístico internacional», señala el jurado.

El fallo reconoce también la «excepcional presencia artística» y su dedicación a las «dimensiones sociales» de la música de Lang, mientras destaca de Tetelman que es uno de los tenores «más requeridos» de su generación.

La ceremonia de entrega del premio se celebrará el próximo 14 de mayo en el Salón de Conciertos del parque Tivoli en Copenhague, en un acto en el que la mexicana Alondra de la Parra dirigirá a la Tivoli Copenhagen Philarmonic.

Los premios Daphne buscan «resaltar el rol de la música como lenguaje universal, que expresa ideas y emociona en formas que las palabras solas no pueden» y reconocer «a artistas e investigadores que profundizan en nuestra comprensión de este lenguaje y hacen visible su valor».

A partir de 2027 se entregará también un premio científico, informó esta fundación, creada en 1992 por los doctores Bente Juel Riis Christiansen y Claus Christiansen. EFE

