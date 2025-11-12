La startup de IA Anthropic invertirá 50.000 millones de dólares en centros de datos

La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció el miércoles que prevé invertir 50.000 millones de dólares para construir centros de datos en asociación con la empresa británica de computación en la nube Fluidstack.

La iniciativa es una nueva muestra de la fiebre de gasto de los grandes actores de la IA para afrontar el acelerado desarrollo de esta tecnología, y la demanda que genera entre particulares y empresas.

Anthropic, conocida por su asistente de IA Claude, principal competidor del ChatGPT, indicó en un comunicado que planea abrir centros iniciales en Texas y Nueva York «con más sitios por venir».

La puesta en servicio está prevista para 2026.

El proyecto debe contribuir a fortalecer las infraestructuras tecnológicas en Estados Unidos, señaló la empresa, fundada en 2021 por exempleados de OpenAI.

«Nos acercamos a una IA que podrá acelerar los descubrimientos científicos y resolver problemas complejos», declaró el director general de Anthropic, Dario Amodei.

«Estos sitios nos ayudarán a construir sistemas de IA más capaces que puedan impulsar esos avances, al tiempo que generan empleos en Estados Unidos», agregó.

Construir los enormes almacenes de información lleva un promedio de dos años en Estados Unidos y requiere grandes cantidades de energía para alimentar las instalaciones.

Los gigantes de la IA gastan cientos de miles de millones de dólares al año en el aumento de las capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos relacionados con la IA, pero planean hacerlo aún más.

OpenAI, creadora del ChatGPT, se ha comprometido a invertir más de 1,4 billones de dólares en chips y centros de datos.

Anthropic anunció el mes pasado que la ampliación de su uso de la computación en la nube de Google y chips especializados en un acuerdo por valor de decenas de miles de millones de dólares en respuesta a la creciente demanda.

Anthropic dijo el miércoles que atiende a más de 300.000 clientes empresariales.

Consultadas por la AFP sobre los términos de la asociación, Anthropic y Fluidstack no respondieron de inmediato.

