La subida de impuestos vinculada al programa del FMI desata duras críticas en Ucrania

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 10 dic (EFE).- Ucrania prepara una subida de impuestos a las pequeñas empresas para asegurarse el acceso a un nuevo programa de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), una medida que ha sido criticada por economistas y empresarios por imponer una carga a su juicio excesiva a una clase emprendedora que ya paga el precio de la invasión rusa.

Cientos de miles de pequeños autónomos, desde vendedores ambulantes a programadores, podrían tener de pagar un 20% de IVA sobre lo que ingresen por sus ventas a partir del 1 de enero de 2027, según los planes anunciados por el Ministerio de Finanzas.

La medida busca incrementar la recaudación de impuestos en el marco de un programa de cuatro años del FMI pendiente de la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo que daría a Kiev acceso a 7.200 millones de euros con la condición de que amplíe la base de contribuyentes y reduzca la evasión fiscal.

Reacciones negativas

El plan ha despertado oposición entre emprendedores y analistas que argumentan que los ingresos adicionales previstos, estimados en unos 300 millones de euros en 2027, no compensan el daño que supondrá abandonar un sistema impositivo unificado, responsable en gran medida de la expansión de las pequeñas y medianas empresas en Ucrania desde su implantación en 1998.

La Cámara de Comercio e Industria de Ucrania, que representa a 126 asociaciones sectoriales y a unas 27.000 empresas, ha advertido de que este cambio “ralentizará la recuperación” en un contexto económico extremadamente difícil.

Más allá del impuesto en sí, que afectará a unos 644.000 autónomos que ingresan al año más de 20.000 euros, los pequeños empresarios se enfrentarán a las dificultades de declarar lo que ganan.

“Llevará al cierre de la mayoría de autónomos sin empleados, lo que incrementará la economía en la sombra y la corrupción”, se lee en otra carta abierta firmada en este caso por trece ‘think tanks’ ucranianos.

Los analistas advierten de que miles de profesionales de alta cualificación podrían tratar de emigrar a países en los que una carga impositiva similar a la que se pretende imponer lleva consigo una mayor seguridad y más calidad de vida.

“Ya tenemos alertas aéreas, ataques con misiles, déficit de electricidad, falta de demanda del consumidor y de personal debido a la movilización”, subraya Iliá Nesjodovski, economista de la Red de Defensa de los Intereses Nacionales.

Según esta asociación privada, la reforma podría provocar pérdidas de entre el 1,5 y el 2% del PIB, lo que corresponde a una cantidad de entre 3.000 y 3.700 millones de euros.

Escaso apoyo

El ministro de Finanzas, Serguí Marchenko, ha afirmado en una entrevista reciente que se trata de un paso “inevitable”.

Marchenko insiste en que la reforma es necesaria para nivelar un terreno ahora inclinado en favor de algunas empresas que dividen sus operaciones en otras más pequeñas, o incluso en autónomos sin empleados, para reducir los impuestos que pagan.

Los críticos responden que el Gobierno debe priorizar la eliminación del “gasto superfluo”, corregir la ineficiencia del servicio de aduanas y la autoridad fiscal y perseguir a los evasores, en vez de “penalizar” a quienes de verdad son pequeños empresarios.

El diputado Igor Marchuk, del partido Servidor del Pueblo del presidente Volodímir Zelenski, considera que el Gobierno “debe dejar en paz a los emprendedores hasta que se levante la ley marcial” y centrarse en su lugar a poner orden en las aduanas, combatir el fraude fiscal y el contrabando y reducir la corrupción en las adquisiciones públicas.

El jefe del comité de Finanzas del Parlamento, Danilo Hetmantsev, ha expresado puntos de vista similares, lo que anuncia complicaciones para los planes del Gobierno para aprobar la reforma en el Parlamento.

Ante esta perspectiva, el ministro Marchenko ha prometido que hablará con los grupos parlamentarios y asociaciones empresariales para encontrar un acuerdo aceptable.

La necesidad de financiación

Para el analista en jefe de la sociedad de inversiones Concorde Capital, Oleksandr Parashchi, el plan supone un precio demasiado alto para un programa del FMI que además es para Ucrania la fuente de financiación más cara, al llegar el dinero con un interés del 6,1% anual.

El crédito, subraya, será utilizado para pagar deuda anterior al FMI en un contexto en el que el país necesita 54.000 millones de euros en financiación anterior sólo para 2026 y 2027.

Con los mercados financieros de capital inaccesibles para Ucrania debido a la guerra, el FMI es un instrumento de ayuda esencial para que el país siga recibiendo ayuda de otros donantes.

Algunos analistas sugieren que si la UE aprueba finalmente el crédito de 165.000 millones de euros respaldado por los activos rusos congelados que ha propuesto Bruselas y bloquea sobre todo Bélgica, algunas de las medidas más duras impuestas por el FMI podrían suavizarse e incluso evitarse. EFE

