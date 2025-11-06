La subida de temperaturas global se modera en 2025 pero sigue cerca del límite de 1,5 °C

Ginebra, 6 nov (EFE).- La temperatura media mundial entre enero y agosto de 2025 fue 1,42 °C superior a la de la era preindustrial, una cifra 13 centésimas menor a la de todo 2024, el año más cálido en los registros, aunque sigue próxima al límite de 1,5 °C del Acuerdo de París, alerta la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En su informe presentado este jueves de cara a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) en la ciudad brasileña de Belém, la agencia de Naciones Unidas destaca que pese a la moderación de temperaturas que por ahora se ha producido en 2025 «se mantiene la tendencia al calentamiento extremo» y este año será el segundo o tercero más cálido registrado.

La ligera bajada de 2025 frente a 2024, en el que la temperatura promedio fue 1,55 °C superior a la de la era preindustrial (1850-1900), se explica en parte, según la OMM, a que el año pasado estuvo influido por el fenómeno de El Niño, ligado normalmente a subidas en el termómetro, mientras que en 2025 ha habido condiciones neutras o de cierto enfriamiento, ligado al opuesto fenómeno de La Niña. EFE

abc/ess