La subida del mar debido al ser humano aumentó la frecuencia de los fenómenos extremos

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Madrid, 10 jun (EFE).- El aumento del nivel del mar provocado por el ser humano ha cuadruplicado la frecuencia de los fenómenos extremos relacionados con ese incremento desde 1900, y los episodios de inundaciones que se esperaban una vez cada 100 años tienen ahora de media unas 12 veces más probabilidades de producirse.

El nivel del mar está subiendo a escala mundial, pero queda mucho por saber sobre las diferencias en la velocidad de este aumento y sus efectos en las distintas regiones. Ese es el objeto de investigación de dos estudios que se publican en Nature Climate Change y Science Advances, respectivamente.

El primero de los artículos que encabeza la Universidad de Tulane (EE. UU.) y participa el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea UIB-CSIC) de las islas Baleares (España), dice que el cambio climático ya ha alterado el riesgo de inundaciones costeras y pone de relieve la necesidad de integrar estos cambios en las estrategias de adaptación y gestión de riesgos.

Los niveles extremos del mar se producen cuando el aumento del nivel de referencia se suma a las mareas y a las marejadas ciclónicas, lo que provoca inundaciones costeras que pueden dañar las infraestructuras y los ecosistemas.

Más de 680 millones de personas viven en regiones costeras de baja altitud, donde incluso pequeños cambios en el nivel del mar pueden afectar significativamente al riesgo de inundaciones, recuerda el estudio.

El equipo analizó registros a largo plazo de mareógrafos junto con simulaciones de modelos climáticos para distinguir la influencia de la actividad humana, las fuerzas naturales y los movimientos del terreno a nivel local.

En casi la mitad de los 130 emplazamientos analizados, una inundación que en 1900 se esperaba una vez cada 100 años ahora “se produce al menos una vez por década”, declaró el autor principal del artículo Sönke Dangendorf, de Tulane.

En Sandy Hook, Nueva Jersey (EE. UU.), un fenómeno que se producía una vez cada 100 años pasó a ocurrir aproximadamente una vez cada 16 en 2005, y en Wellington (Nueva Zelanda) aproximadamente dos veces al año, destacó el centro universitario.

Las condiciones locales pueden influir en la magnitud del cambio. En Manila, el hundimiento del terreno relacionado con el uso de las aguas subterráneas ha multiplicado por más de 300 la frecuencia de las inundaciones extremas.

La variabilidad natural, que incluye factores como los aerosoles volcánicos y el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur, también contribuyó, aunque en menor medida, en la mayoría de las costas.

Sin embargo, en la mayoría de los lugares, el estudio reveló que “el cambio climático provocado por el ser humano es el principal factor que aumenta la frecuencia de las inundaciones”.

Mientras las fuerzas naturales contribuyeron en mayor medida a los cambios en el nivel del mar a principios del siglo XX, la influencia del calentamiento antropogénico ha ido en aumento desde la década de 1960 y ahora representa “la mayor parte del aumento del nivel del mar y del riesgo de inundaciones asociado”.

Estos hallazgos, advierten los investigadores, tienen implicaciones para las infraestructuras costeras y la planificación contra inundaciones, ya que es posible que las estimaciones históricas de la frecuencia de las inundaciones ya no reflejen las condiciones actuales.

Nueva Orleans (EE. UU.), reconocida por contar con uno de los sistemas de protección contra inundaciones más avanzados del mundo, desarrollado tras el huracán Katrina, es “un ejemplo a nivel mundial de cómo gestionar los riesgos costeros”, afirmó Dangendorf.

La investigación que publica Science Advances, por su parte, está liderada por el grupo de científicos Climate Central y señala que el aumento del nivel del mar provocado por el ser humano es la causa de los fenómenos extremos relacionados con el nivel del agua en todo el mundo en el siglo XXI.

El aumento del nivel casi ha triplicado el número de días en los que las lecturas de los mareógrafos costeros han superado los valores normales desde la década de 1970.

El estudio establece además que este aumento del nivel del mar provocado por el ser humano fue la causa de aproximadamente el 58 % de estos fenómenos diarios entre 2000 y 2018. EFE

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