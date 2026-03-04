La subida del petróleo estremece las bolsas asiáticas, las europeas se recuperan

afp_tickers

3 minutos

La subida de los hidrocarburos provocada por la guerra en Oriente Medio sacudió el miércoles las bolsas asiáticas pero las europeas se recuperaban tras dos sesiones de caídas.

El petróleo seguía al alza este miércoles, en el quinto día de la guerra desencadenada después de que Israel y Estados Unidos atacaran el sábado Irán y este respondiera con una lluvia de misiles y drones contra las monarquías del Golfo y territorio israelí.

El barril de Brent del mar del Norte subía un 2,83% a 83,70 dólares. El martes superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

El barril de WTI estadounidense progresaba también 2,55% hasta los 76,46 dólares.

«El principal problema de los mercados es que ninguno de los dos bandos parece querer aliviar las tensiones, y que la situación incluso parece estar agravándose», señalan los analistas de Deutsche Bank.

El tráfico marítimo está paralizado en el estrecho de Ormuz, un cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) mundiales, lo que aviva los temores de una interrupción prolongada del suministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró sin embargo que la Armada podría escoltar a los petroleros en Ormuz «si fuera necesario» para asegurar el suministro.

«Esto permitió a los mercados disipar su persistente ansiedad matutina (…). La reacción en el mercado de materias primas fue inmediata», explicó Elior Manier, analista de Market Pulse.

– Las bolsas asiáticas caen –

Las bolsas asiáticas sin embargo se desplomaron.

En la de Seúl, el índice Kospi se hundió más de un 12%.

Corea del Sur, octavo mayor consumidor de crudo del mundo, depende en gran medida de los hidrocarburos de Oriente Medio.

Las bolsas asiáticas siguieron los pasos de Wall Street, que cerró en rojo el martes, nervioso por el riesgo de una crisis prolongada en Oriente Medio y sus repercusiones en la inflación, con los valores tecnológicos especialmente afectados.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei 225 retrocedió 3,6% al cierre.

En otras partes del continente, Hong Kong perdió 2% y Shanghái 1%.

En Dubái, hacia las 8H15 GMT, el principal índice perdía 4,66% y el de Abu Dabi 3,20%.

«Cuando el precio del crudo aumenta, la factura es particularmente alta en Asia, donde las importaciones de energía constituyen una dependencia estructural», comenta Stephen Innes, de SPI Asset Management.

En Europa las bolsas se estabilizaban en la apertura, excepto la de Madrid, tras dos sesiones en rojo.

En torno a las 08H05 GMT, París subía 0,41%, Fráncfort 0,44%, Milán 0,23% y Londres 0,12%. El Ibex 35 de la bolsa de Madrid por el contrario comenzaba a -0,23%.

Los índices del Viejo Continente experimentaron un comienzo de semana caótico, el peor desde 2025, cuando Donald Trump impuso aranceles masivos.

En el mercado de divisas, el dólar, que ha subido estos dos últimos días como valor refugio, se mantenía estable (+0,00%) a 1,1613 dólares por un euro.

El oro, también considerado un valor refugio ante la incertidumbre, sigue beneficiándose de la situación: subía un 1,66% hasta los 5.173 dólares la onza.

jug/vgu/arm-erl/avl