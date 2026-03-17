La subida del precio del petróleo por la guerra en Irán se modera

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La subida de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio se moderó este martes, aunque ronda los 100 dólares, después de que varios países descartaran el llamado de Estados Unidos a enviar buques al estrecho de Ormuz.

Los contraataques iraníes con drones contra las monarquías del Golfo dispararon los precios del crudo desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron bombardeos contra Irán en los que murió el líder supremo Alí Jamenei, reemplazado desde entonces por su hijo.

El martes los precios volvieron a escalar un 5%, pero a media jornada moderaban la subida.

En la operativa de la tarde, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1,8% a 102,04 dólares el barril.

El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 1,7% a 95,05 dólares.

«Los precios del petróleo aumentan de nuevo» porque «las infraestructuras de suministro están siendo atacadas», estima Kathleen Brooks, directora de investigación para el sitio de operaciones bursátiles en línea XTB.

«Irán ha intensificado sus ataques contra las infraestructuras energéticas regionales, mientras que la mayoría de los países aún no han apoyado la iniciativa del presidente (estadounidense) Donald Trump para garantizar la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz», resume Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros.

Esto ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer buque no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.

Las bolsas europeas volvieron a cerrar al alza el martes, con la atención más centrada en las próximas decisiones de los bancos centrales que en el conflicto en Oriente Medio, a la espera de un probable mantenimiento de los tipos de interés sin cambios.

En este contexto, Paris subió 0,49%, Fránfort 0,71%, Londres 0,83%, Milán 1,21% y Madrid 0,92%.

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