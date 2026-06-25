La subvención pública a la monarquía británica subirá a 160 millones de euros

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Londres, 25 jun (EFE).- La subvención soberana que financia las actividades oficiales de la familia real británica y el mantenimiento de sus palacios aumentará en el ejercicio fiscal 2026-27 hasta los 137,9 millones de libras (160 millones de euros), frente a los 132 millones de libras (casi 155 millones de euros) de 2025-26.

Este incremento, que incluye la financiación básica de la institución, así como los fondos para la renovación del Palacio de Buckingham, se reducirá tras concluir las obras de la residencia londinense en 2027 -y para los cinco años siguientes- hasta los 99,9 millones de libras (115,93 millones de euros), según indicó el informe de las finanzas de la monarquía publicado este jueves.

La mitad del total de la subvención soberana, unos 67,5 millones de libras (78,3 millones de euros) se destinó a la preservación y protección de los palacios reales habitados que la monarquía posee en el país.

En cambio, los ingresos por la explotación del patrimonio real, conocido como el ‘Crown Estate’, cayeron en picado en el último año, hasta los 487 millones de libras (565 millones de euros) frente a los 1.100 millones de libras (1.276 millones de euros) del año anterior debido a un impulso menor de sus parques eólicos marinos.

El Crown Estate es una gran cartera de propiedades y terrenos que pertenece a la institución de la Corona (no al monarca) y está gestionado por una entidad independiente que transfiere los ingresos al Tesoro británico, que a su vez destina una parte acordada para financiar a la monarquía mediante esa subvención, calculada con un desfase de dos años.

35 millones de euros en impuestos

Además, por primera vez en la historia de la monarquía británica, el rey Carlos III hizo pública su declaración de impuestos.

El actual monarca del Reino Unido ha pagado más de 30 millones de libras (34,8 millones de euros) en impuestos desde que fue coronado rey tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre de 2022, según reveló este informe.

El guardián de las finanzas privadas de Carlos III, James Chalmers, precisó que el monarca pagó de manera voluntaria 12,9 millones de libras (casi 14,9 millones de euros) en impuestos durante el ejercicio fiscal 2024-25 y otros 11,7 millones de libras (13,5 millones de euros) en el de 2023-24.

El monto total ascendería a alrededor de 35 millones de euros al incluir parcialmente los meses restantes, desde su ascenso al trono en septiembre de 2022, hasta el final del año fiscal en abril del año siguiente.

No incluye, en cambio, los impuestos correspondientes al ejercicio 2025-26, al no estar todavía auditados.

Por su parte, su hijo Guillermo, heredero a la corona británica, habría pagado unos 20 millones de libras (23,2 millones de euros) en impuestos desde que se convirtió en príncipe de Gales, de acuerdo con el informe publicado.

Buckingham dejará de ser la residencia oficial de Carlos III

Carlos III también anunció que una vez finalicen las obras en Buckingham, que han costado cerca de 370 millones de libras (429,4 millones de euros), dejará de utilizarlo como residencia oficial. Aunque el emblemático palacio seguirá como sede central de la monarquía, el rey se establecerá en la cercana Clarence House.

«Tras una cuidadosa consideración y para aumentar considerablemente las oportunidades de acceso público, el rey (Carlos III) y la reina (Camila) han decidido no adoptar el Palacio de Buckingham como residencia personal», dijo un portavoz de la casa real británica.

La decisión se habría tomado con el objetivo de aumentar el acceso al público a esta residencia real, puesto que, si el rey está presente en el palacio, las medidas de seguridad limitan el número de personas y las zonas a las que los visitantes pueden entrar.

El informe también menciona que los actuales reyes, Carlos III y Camila, llevaron a cabo 708 compromisos reales, un centenar más en comparación con el año anterior.

En total, todos los miembros en activo de la familia real, incluidos los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, completaron 2.273 actos tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

El viaje oficial al extranjero más caro lo completó el príncipe Guillermo, con un viaje de ida y vuelta en avión chárter a Arabia Saudí el pasado mes de febrero, con un coste de 130.106 libras (más de 150.000 euros), incluyendo una visita de planificación del personal por separado. EFE

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