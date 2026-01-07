La sucesora de Maduro asegura gobernar sin presión, pero Trump anuncia el manejo del petróleo venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el martes que gobierna sin influencia externa, pero poco después el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que venderá su petróleo y manejará las ganancias.

Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura en una sorpresiva incursión militar estadounidense el 3 de enero, que dejó decenas de muertos, incluidos 55 militares cubanos y venezolanos pertenecientes a la seguridad del gobernante depuesto.

Rodríguez fue investida el lunes, con el crucial reconocimiento de los militares y el apoyo del resto de los poderes públicos.

«Estamos acá gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierna Venezuela, es el gobierno de Venezuela», enfatizó este martes la sucesora de Maduro durante una reunión con el equipo económico transmitida por la TV estatal.

Trump insiste en que está «a cargo» del país y anunció el martes que el gobierno de Rodríguez le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo.

«Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí», escribió en su red Truth Social.

El gobernante estadounidense asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente del gobierno, sin considerar por ahora entregar el poder a la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Le advirtió a la nueva gobernante que si «no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto».

Rodríguez envió por su parte una carta de tono cordial en la que abogó por una relación equilibrada y respetuosa entre los dos países.

– «Prisionero de guerra» –

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan ahora a la justicia de Estados Unidos acusados de narcotráfico y otros cargos.

«Es un tipo violento y ha matado a millones de personas», dijo Trump en una conferencia con legisladores republicanos.

El Departamento de Justicia eliminó la mayoría de alusiones al llamado Cartel de los Soles en la nueva imputación contra Maduro, Flores, su hijo «Nicolasito», su ministro del Interior y el jefe de la temida banda Tren de Aragua.

Parte de la operación contra Maduro se basó en la designación de terrorista a esta supuesta organización narcotraficante, que ahora definió como un «sistema de clientelismo», según reportaron diarios como El País y The New York Times.

No está claro cómo este cambio puede afectar el caso contra Maduro, que denunció ser un «prisionero de guerra» al declararse no culpable.

«Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió un «juicio justo» a Maduro, mientras que Naciones Unidas consideró que la operación que llevó a su captura «socavó un principio fundamental del derecho internacional».

– «Reacomodo» –

Rodríguez no solo gobierna bajo enorme presión de Estados Unidos sino que tiene el desafío de reacomodar el chavismo sin Maduro.

Un general retirado que ocupó altos cargos en la Fuerza Armada consideró que Rodríguez abrirá las puertas del país a petroleras y mineras estadounidenses. No descarta una reanudación de relaciones diplomáticas con Washington, rotas en 2019.

Y, en paralelo, «de manera accesoria», impulsará «una agenda política electoral», que incluya la liberación de políticos presos, añadió la fuente.

El interinato tiene una duración máxima de 180 días, tras lo cual el gobierno tendrá que llamar a elecciones.

«El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar», dijo el analista político Mariano de Alba.

Rodríguez nombró a un nuevo zar económico, posición que ella ocupaba. Mantiene intacto el resto del gabinete de Maduro, con Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior y Vladimir Padrino en el de Defensa como figuras clave.

«Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo», dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.

De Alba estimó no obstante que «a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder».

– «Mujer revolucionaria» –

El chavismo realizó el martes una «marcha de mujeres» para pedir la liberación de Maduro y Flores. Ha convocado manifestaciones a diario desde el sábado.

Miles de partidarios participaron en las protestas. Cabello caminó con la multitud por una importante avenida de Caracas.

«Nosotros estamos dispuestos a llegar adonde haya que llegar para defender a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestra primera dama», dijo Sara Rodríguez. «Aquí estamos dispuestos a defender esto hasta que Maduro venga».

«La mujer que está representando ahorita, que asumió la presidencia encargada, es una mujer revolucionaria, es lo máximo, es una mujer de confiar», señaló por su parte Sara Fernández, de 70 años.

El lunes, en medio de la instalación del Parlamento y la investidura, 14 periodistas fueron detenidos en Caracas. Casi todos pertenecían a medios internacionales. Otros dos fueron retenidos en la frontera con Colombia, según el sindicato de la prensa, que informó que todos fueron liberados.

La represión política no puede ser tolerada en Venezuela, declaró este martes el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos.

