La sueca Saab gana el contrato polaco de submarinos al que también aspiraba Navantia

1 minuto

Cracovia (Polonia), 26 nov (EFE).- El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció este miércoles que la adjudicataria del contrato para la construcción de tres submarinos para la Armada de Polonia, por valor de unos 4.600 millones de euros, será la empresa sueca Saab.

La española Navantia era uno de las aspirantes a hacerse cargo del programa para modernizar la Armada bautizado como ‘Orka’, que llevaba más de una década estancado, junto con otras compañías de Francia, Italia, Alemania y Corea del Sur.

Kosiniak-Kamysz señaló en una rueda de prensa en Varsovia tras una reunión del Consejo de Ministros que los tres submarinos que construirá Saab serán del tipo A26, del que dijo que está «hecho a medida para el mar Báltico». EFE

mag/cph/rf