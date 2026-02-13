La Superintendencia de Bancos de Ecuador detectó 68 «bancos fantasma» en el país en un año

2 minutos

Quito, 13 feb (EFE).- El superintendente de Bancos de Ecuador, Roberto Romero, informó este viernes de la detección, en un año, de 68 entidades que «se hacen pasar por bancos», a los que se refiere como «fantasmas», y que operaban sin autorización de la institución que dirige.

Tras detectar los casos, informaron a la ciudadanía para que no caigan en engaños, así como a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes, y contactaron con la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para conocer si hay algún tipo de investigación relacionada.

De igual manera, averiguaron en la Superintendencia de Compañías si la entidad estaba registrada y bajo qué modalidad.

En un encuentro con la prensa, Romero aseveró que ha participado personalmente en la clausura de «algunos de estos bancos fantasma» y presentó fotografías en las que aparece con chaleco antibalas en el operativo.

Relató que tres días después de asumir la Superintendencia el 7 de enero de 2025, descubrió uno de esos «bancos fantasma» cuando iba por la calle y vio un letrero de «una cuasi banco-cooperativa», que -al realizar las averiguaciones respectivas- descubrió que no estaba registrada ni en la Superintendencia de Bancos ni en la de Economía Popular y Solidaria.

Asimismo, agregó que hacen seguimiento en las redes sociales de las ofertas engañosas que circulan y también han habilitado «rutas sencillas» para que la ciudadanía pueda denunciar cuando haya sido estafada o detecte una institución que le parezca sospechosa.

«Es un trabajo que hemos tenido que pulir para encontrarlos (a los bancos fantasma), pero es como el gato y el ratón: siempre se están escapando, son delincuentes, trabajan bajo la oscuridad», dijo al comentar que ha participado en juicios en los que han logrado la prisión de «muchos» de los involucrados.

Añadió que el tiempo de cierre de los «bancos fantasma» depende de los procesos en la Fiscalía.

«Por parte nuestra (Superintendencia), la mayoría están cerradas, y las que no están cerradas, están en procesos para meterles presos, pero no están operando», dijo a una consulta de EFE sobre el destino de los 68 «bancos fantasmas».

«Ya están reportadas para que no capten recursos. De pronto están defendiéndose y si son peluquería ahora sí están trabajando como peluquería», apuntó.

Sin embargo, indicó que, como esos «bancos fantasma» no reportan «nada a nadie», no saben cuánto captan o cuántos clientes tienen. Asimismo, señaló que en la web de la Superintendencia ha publicado los nombres de las entidades no autorizadas para operar. EFE

sm/jrh