La surcoreana Hanwha Ocean sube un 8,48 % en bolsa tras anuncio de Trump sobre buques

Seúl, 23 dic (EFE).- La naviera surcoreana Hanwha Ocean se disparó este martes un 8,48 % en la Bolsa de Seúl, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la compañía participará en la construcción de nuevos buques de guerra de una futura clase nombrada en honor del mandatario.

Tras un ligero descenso a la apertura, las acciones de Hanwha Ocean surgieron con fuerza en el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, y se cotizaban a 118.800 wones (unos 79,52 dólares) frente a los 109.700 (unos 73,93 dólares) que costaban al inicio de la sesión.

«Hace una semana, la Marina anunció una nueva clase de buques de guerra y van a trabajar con la compañía surcoreana Hanwha», dijo Trump en una rueda de prensa este martes.

Los buques descritos por el mandatario como «acorazados» serán los primeros de la futura «clase Trump» y comenzarán a ser construidos «inmediatamente», según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

El armador surcoreano anunció el pasado agosto que una inversión de 5.000 millones de dólares en el astillero que adquirió en 2024 en la ciudad estadounidense de Filadelfia, para multiplicar por diez la producción en las instalaciones de navíos, hasta los veinte anuales.

La inversión de Hanwha Ocean es parte del compromiso adoptado entre Washington y Seúl en sus negociaciones comerciales para que el país asiático apoye el crecimiento de la construcción naval estadounidense.

Hanwha adquirió el año pasado el astillero Philly por unos 100 millones de dólares, y pretende modernizar el centro instalando dos diques secos y tres muelles adicionales y evalúa también levantar una nueva planta de ensamblaje de bloques. EFE

