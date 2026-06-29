La tabacalera British American anuncia que suprimirá 5.500 empleos en el mundo

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El gigante del tabaco British American Tobacco (BAT) anunció el lunes la supresión de 5.500 puestos de trabajo en todo el mundo en el marco de un «programa de transformación» que busca ahorrar 600 millones de libras (792 millones de dólares) hasta 2028.

«De aquí a finales de año, prevemos que estos cambios habrán provocado una reducción de alrededor de 5.500 puestos a escala mundial», señala la empresa en un comunicado. Además, «alrededor de 3.500 puestos» han sido «trasladados a socios estratégicos».

Esta reestructuración afecta a un total de 9.000 empleados, es decir, alrededor del 20% de los 47.000 trabajadores de BAT, que posee, entre otras, las marcas de cigarrillos Lucky Strike y Dunhill.

Bautizado Fit2Win, el plan de la empresa, lanzado en 2025, tiene como objetivo hacerla «más ágil, disciplinada en materia de costes e innovadora», según el comunicado.

Con este programa, pretende establecer «alianzas más estrechas con empresas líderes en los ámbitos de la tecnología y los servicios a empresas, al tiempo que racionaliza sus actividades», se añade.

«British American Tobacco es la última empresa hasta la fecha en intensificar el uso de la tecnología para impulsar su negocio», subraya Russ Mould, analista de AJ Bell.

«La magnitud de estos recortes es reveladora de la época y esta tendencia es preocupante para la salud del mercado laboral», agrega.

Reconociendo que estos cambios «afectan a numerosos colegas», el director general de BAT, Tadeu Marroco, explica en el comunicado que desea «acompañarlos en esta transición con atención y respeto», insistiendo en su ambición de crear una empresa «más sencilla y más rápida».

El título perdía alrededor de un 1,70% el lunes a media mañana en la Bolsa de Londres.

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