La taiwanesa Starlux Airlines prevé operar vuelos directos a Barcelona en 2027

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Taipéi, 29 may (EFE).- La taiwanesa Starlux Airlines, la aerolínea internacional de más reciente creación de la isla, planea abrir rutas directas a Barcelona y Zúrich el próximo año, en el marco de su estrategia de expansión en Europa, informó este viernes la agencia de noticias CNA.

En caso de concretarse esta operación, se trataría de la primera conexión aérea regular entre España y Taiwán, ya que actualmente todos los vuelos entre ambos destinos requieren al menos una escala, generalmente en Oriente Medio, Hong Kong, China u otros puntos de Europa.

En su intervención durante la junta anual de accionistas de la compañía, celebrada este viernes, el presidente de Starlux, Chang Kuo-wei, afirmó que la aerolínea ha solicitado permisos para volar a Barcelona y Zúrich con el fin de ampliar su red en Europa más allá de Praga, ciudad a la que comenzará a volar a partir del 1 de agosto.

Chang también señaló que Nueva Zelanda y Australia figuran entre los objetivos de expansión de la aerolínea para el próximo año, con Sídney como uno de los destinos contemplados, y agregó que la compañía planea reforzar su presencia en Estados Unidos con futuras rutas a ciudades como Chicago, Washington, Nueva York y Dallas.

Fundada en 2018, Starlux logró un beneficio neto de 272,6 millones de dólares taiwaneses (8,7 millones de dólares, 7,4 millones de euros) el año pasado, una contracción interanual cercana al 80 %, y unos ingresos de 44.053,2 millones de dólares taiwaneses (1.404 millones de dólares, 1.205 millones de euros), un 24 % más. EFE

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