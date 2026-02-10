La taiwanesa TSMC pulverizó su récord mensual de ventas en enero ante el fervor de la IA

Taipéi, 10 feb (EFE).- Las ventas de TSMC, líder mundial en la fabricación de semiconductores avanzados, ascendieron a 401.255 millones de dólares taiwaneses (12.723 millones de dólares, 10.688 millones de euros) en enero, en medio de la gran demanda global de chips para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

En un comunicado difundido este martes, la compañía con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte) indicó que su facturación del primer mes del año fue un 36,8 % superior a la de enero de 2025 y se situó un 19,8 % por encima de la reportada el pasado diciembre.

Esta cifra deja atrás el anterior récord de ventas de la tecnológica, concretado en octubre del año pasado, cuando notificó ingresos por valor de 367.473 millones de dólares taiwaneses (11.653 millones de dólares, 9.788 millones de euros).

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, y con un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC se ha visto fuertemente beneficiada en el último año por la expansión de las aplicaciones y dispositivos de IA.

La firma taiwanesa ya había batido su récord de ganancias en 2025 al reportar un beneficio neto de 1,71 billones de dólares taiwaneses (54.401 millones de dólares, 45.699 millones de euros), un 46,4 % más que el experimentado el año anterior.

Según la consultora TrendForce, TSMC concluyó el tercer trimestre de 2025 con una cuota del mercado global de fabricación de semiconductores del 71 %, muy por delante de sus dos principales competidoras, la surcoreana Samsung y la china SMIC, cuya cuota de mercado ascendió a un 6,8 y un 5,1 %, respectivamente. EFE

