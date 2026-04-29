La taiwanesa TSMC vende su participación en Arm Holdings por 231 millones de dólares

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Taipéi, 29 abr (EFE).- La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados, vendió su participación en la diseñadora de chips británica Arm Holdings por un valor total de 231 millones de dólares (unos 197 millones de euros), informó este miércoles la compañía asiática.

En un escrito remitido a la Bolsa de Taipéi -donde cotiza-, la tecnológica señaló que su filial TSMC Partners vendió 1,1 millones de acciones de Arm entre el 28 y el 29 de abril por un precio unitario de 207,65 dólares (177,37 euros).

La venta tuvo un impacto en sus utilidades retenidas de 174 millones de dólares, indicó TSMC, que aclaró que ya no tiene más acciones de la firma británica.

Arm, con sede en Cambridge, diseña arquitecturas y núcleos de procesadores utilizados en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, así como en ordenadores de Apple, centros de datos de Amazon y sistemas para automóviles, y cotiza en el Nasdaq desde 2023.

Las acciones de la compañía en el citado índice cerraron este martes con una caída del 7,98 %. EFE

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