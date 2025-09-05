The Swiss voice in the world since 1935

La tasa de desempleo de EE.UU. en agosto aumenta al 4,3 % con anémica creación de emple

Washington, 5 sep (EFE).- La tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto subió una décima, hasta el 4,3 %, con una anémica creación neta de 22.000 empleos, menos de un tercio del dato de julio, según datos publicados hoy por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Este es el primer informe que el BLS publica después de que el presidente Donald Trump despidiera al responsable de la institución porque consideró que los malos datos de julio, que mostraban una creación de empleo de 73.000 nuevos puestos, estaban siendo tergiversados. EFE

