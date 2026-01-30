La tasa de desempleo en Brasil bajó al 5,1 % en diciembre, la menor en 14 años

Río de Janeiro, 30 ene (EFE).- La tasa de desempleo en Brasil en el trimestre terminado en diciembre fue del 5,1 % de la población económicamente activa, su menor nivel en los últimos 14 años, mientras que la tasa de informalidad bajó al 37,6 %, informo este viernes el Gobierno.

Se trata del menor índice de desempleo desde que el indicador comenzó a ser medido con los actuales criterios en 2012 y es un punto porcentual inferior a la de diciembre de 2024 (6,2 %), según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

Los datos indican que el mercado laboral brasileño continua resiliente pese a la actual desaceleración económica del país, que según la última proyección del Gobierno, creció en torno al 2,3 % en 2025, frente al 3,4 % del año anterior.

En el trimestre concluido en diciembre, Brasil contaba con un récord de 103 millones de personas empleadas, casi 1,2 millones a más que en el mismo período de 2024, y con 5,5 millones de desempleados, un número en un 17,7 % inferior al de finales de 2024.

Según el IBGE, la tasa de informalidad de Brasil cayó desde el 38,6 % en el último trimestre de 2024 hasta el 37,6 % en el mismo período de 2025.

El organismo informó igualmente de que, teniendo en cuenta el promedio de todo el año, el desempleo en Brasil bajó desde el 6,6 % en 2024 hasta el 5,6 % en 2025, igualmente la menor tasa en los últimos catorce años.

El Gobierno atribuye la desaceleración de la economía al alto nivel de los tipos de interés del país, del 15 % anual, la mayor tasa en dos décadas.

El Banco Central ha mantenido los intereses elevados para intentar frenar la inflación, que el año pasado fue del 4,26 %, la menor en siete años. EFE

