La tasa de desempleo en Italia se situó en junio en el 5,7 %

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Roma, 30 jul (EFE).- La tasa de desempleo en Italia se situó en junio en el 5,7 %, lo que supone un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior y una caída de 0,2 puntos porcentuales en su comparación interanual, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (Istat) con datos preliminares.

La tasa de ocupación se mantuvo en el 62,9 % en junio y registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

En junio de 2026, el número de personas ocupadas en Italia se situó en 24.310.000 empleados y se mantiene estable con respecto a mayo.

La tasa de inactividad, que incluye a quienes ni estudian ni buscan empleo, se situó en el 33,2 %, 0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior y 0,2 puntos porcentuales menos respecto al mismo mes del año pasado.

Por su parte, la tasa de desempleo juvenil (entre los 15 y 24 años) fue del 18,4 %, 1,5 puntos porcentuales más respecto a mayo y 1,6 puntos porcentuales menos que en mayo de 2025. EFE

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