La tasa de empleo está en su máximo histórico en 9 países de la OCDE, España incluida

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París, 16 abr (EFE).- Un total de nueve países de la OCDE estaban al terminar el año 2025 en el máximo histórico de su tasa de empleo, entre ellos España, que con un 67,3 % de ocupados y pese al incremento de los últimos años, seguía en cualquier caso estando tres puntos por debajo de la media.

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de empleo, que mide el número de activos ocupados respecto al total de la población en edad de trabajar, aumentó en nueve de los 36 países para los que hay cifras disponibles, y en el caso de España la subida fue de tres décimas, explicó en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Junto a España, también estaban al finalizar el ejercicio pasado en sus respectivos máximos históricos de las series iniciadas en 2005 Austria (74,5 %), Francia (69,4 %), Grecia (65,3 %), Japón (80,3 %), Corea del Sur (69,9 %), Polonia (73 %), Portugal (74,4 %) y Turquía (55,2 %).

En el conjunto de la OCDE, la tasa de empleo era del 70,3 % en el tercer trimestre, la última estadística calculada de forma agregada.

Los cuatro países latinoamericanos de la organización -Chile (64,3 %), Colombia (64,7 %), Costa Rica (61,3 %) y México (63,1 %)- eran los únicos con un porcentaje inferior al umbral del 65 % junto a Italia (62,3 %) y Turquía (55,1 %) en el cuarto trimestre e 2025.

Esos bajos niveles suelen señalar una relativamente débil integración de las mujeres en el mercado laboral.

En el extremo opuesto, las tasas más elevadas eran las de Países Bajos (82,3 %), Japón (80,3 %) y Suiza (79,7 %).

Por lo que respecta al paro, en febrero se mantuvo estable en el conjunto de la OCDE en el 5 % de la población activa. En ese mes, el nivel de desempleo aumentó en once países y disminuyó únicamente en tres: España (al 9,8 %, una décima menos), Israel (2,7 % en febrero, cuatro décimas menos que en enero) y Letonia (6,7 % en febrero, dos décimas menos).

España, en cualquier caso, fue el segundo miembro de la organización con la mayor tasa de desempleo, sólo superada por Finlandia (10,6 %, siete décimas más que en enero). EFE

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